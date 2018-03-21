Роналдиньо вступил в партию, которая хочет принудительно лечить геев

Бывший полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо вошел в состав бразильской республиканской партии (PRB).

Сообщается, что 38-летний бразилец теперь сможет баллотироваться в сенат или Национальный конгресс Бразилии на ближайших парламентских выборах, которые пройдут в 2018 году.

"Я счастлив участвовать в проекте, направленном на улучшение и модернизацию нашей страны", – сказал Роналдиньо официальному сайту PRB.

PRB известна ультраконсервативными взглядами, защитой традиционных ценностей и преследованием ЛГБТ. В ее задачи входит не только борьба против однополых браков, но и призыв к принудительному лечению представителей нетрадиционных сексуальных предпочтений.

Лидером партии является мэр Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла.

Ранее мы писали, что Роналдиньо хочет организовать прощальный матч в сборной Бразилии. За национальную команду футболист провел 96 матчей и забил 33 мяча. В 2002 году Роналдиньо становился чемпионом мира. А в 2005 году стал обладателем "Золотого мяча", как лучший футболист мира. Также он дважды признавался лучшим игроком года по версии ФИФА.

Напомним, что ранее экс-звезда "Милана" Джордж Веа стал президентом Либерии.