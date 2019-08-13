Роналду больше не нуждается в деньгах

Криштиану Роналду / Фото: Instagram

Звезда сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своей мотивации играть в футбол, а также отметил, что больше не нуждается в деньгах.

"Я всегда стремлюсь выиграть, прежде всего, трофеи с моей командой, так как это принесет мне индивидуальные призы. Такова работа, повседневная жизнь. Вы просыпаетесь каждый день, чтобы тренироваться с целью чего-то достичь, а не просто заработать денег. Благодаря Богу я больше не нуждаюсь в деньгах. Хочу вписать свое имя в историю футбола, побеждать все больше и больше", – цитирует Роналду DAZN.

Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года. Сумма трансфера составила 117 миллионов евро. В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 21 забитого мяча, а также отдал восемь результативных передач.

Ранее мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

Интересно, что год назад Роналду вел переговоры с представителями "Ювентуса" именно в этом отеле и по окончании переговоров остался впечатлен сервисом на греческом курорте, что оставил сотрудникам отеля огромные чаевые – 19 600 евро.

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