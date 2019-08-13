Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,16
28,16

Роналду больше не нуждается в деньгах

Сегодня, 14:55

Португалец сосредоточен только на футболе

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Instagram

Звезда сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о своей мотивации играть в футбол, а также отметил, что больше не нуждается в деньгах.

"Я всегда стремлюсь выиграть, прежде всего, трофеи с моей командой, так как это принесет мне индивидуальные призы. Такова работа, повседневная жизнь. Вы просыпаетесь каждый день, чтобы тренироваться с целью чего-то достичь, а не просто заработать денег. Благодаря Богу я больше не нуждаюсь в деньгах. Хочу вписать свое имя в историю футбола, побеждать все больше и больше", – цитирует Роналду DAZN.

Роналду перешел в "Ювентус" из мадридского "Реала" летом 2018 года. Сумма трансфера составила 117 миллионов евро. В минувшем сезоне 34-летний форвард принял участие в 31 матче итальянского национального чемпионата, в которых стал автором 21 забитого мяча, а также отдал восемь результативных передач.

Ранее мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

Интересно, что год назад Роналду вел переговоры с представителями "Ювентуса" именно в этом отеле и по окончании переговоров остался впечатлен сервисом на греческом курорте, что оставил сотрудникам отеля огромные чаевые – 19 600 евро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

деньги чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча
В меньшинстве отстояли очко: обзор матча "Карпаты" – "Мариуполь"ЧУ по футболу 2019
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболу
Старт Премьер-лиги: все результаты первого тура чемпионата Англии по футболуФутбол
Новичок
Новичок "Динамо" похвастался своим шикарным особняком в КиевеЧУ по футболу 2019
Онлайн суперматча
Онлайн суперматча "Ливерпуль" – "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии: победа в серии пенальтиФутбол
"Львов" – "Динамо" – 0:3: онлайн-трансляция матча УПЛ 3 августаЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Loading...