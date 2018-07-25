Роналду, Месси и еще девять игроков претендуют на звание игрок года от ФИФА

В кандидатах на завание лучший игрок года один защитник

ФИФА на своем официальном сайте объявила имена претендентов на звание лучшего футболиста года. В список попали десять игроков, среди которых нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси. В расчет берется период выступления с 3 июля 2017 по 15 июня 2018 года.

Полностью список выглядит так: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Эден Азар ("Челси"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм"), Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Лука Модрич ("Реал"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Рафаэль Варан ("Реал").

Сегодня ранее ФИФА назвала претендентов на награду тренера года. На приз претендуют шесть клубных и пять тренеров национальных сборных - всех полуфиналистов ЧМ-2018, а также вылетевшей в 1/4 финала сборной России.

Награда FIFA's Best вручается с 2016 года, когда организация прекратила сотрудничество с France Football – основателем награды "Золотой мяч". Два года подряд награду ФИФА выигрывал Криштиану Роналду.