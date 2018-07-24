ФИФА назвала претендентов на награду тренера года

Вчера, 17:19

На приз претендуют шесть клубных и пять тренеров национальных сборных

Фото AFP
Фото AFP

ФИФА опубликовала список кандидатов на награду лучшему тренеру 2018 года. В число претендентов вошли шесть клубных тренеров и пять наставников национальных сборных – всех полуфиналистов ЧМ-2018, а также вылетевшей в 1/4 финала сборной России.

В список номинантов включены Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Эрнесто Вальверде ("Барселона"), Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции), Зинедин Зидан ("Реал"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Роберто Мартинес (сборная Бельгии), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Диего Симеоне ("Атлетико"), Станислав Черчесов (сборная России).

Аллегри, Вальверде, Гвардиола выиграли со своими клубами национальные чемпионаты, Зидан стал победителем Лиги чемпионов, Симеоне – Лиги Европы, а Клопп дошел с "Ливерпулем" до финала ЛЧ. Ранее мы писали, что Хосеп Гвардиола был признан лучшим тренером сезона в Англии.

А Зидан – первый тренер, выигравший три Лиги чемпионов подряд. Французский специалист возглавил "Королевский клуб" в 2016 году. Ранее он выигрывал с мадридцами Лигу чемпионов как футболист.

Голосование пройдет на официальном сайте ФИФА. Позже станет известна тройка призеров, а 24 сентября на гала-вечере назовут победителя.
футбол, ФИФА, Хосеп Гвардиола, Зинедин Зидан, Юрген Клопп, Дидье Дешам, Диего Симеоне, Массимилиано Аллегри, Станислав Черчесов, Эрнесто Вальверде, Роберто Мартинес, Гарет Саутгейт, FIFA's Best, Златко Далич

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Сегодня|Спорт

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