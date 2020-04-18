Роналду мог феерить вместе с Месси в "Барселоне": экс-президент "Реала" раскрыл подробности трансфера

Бывший президент мадридского "Реала" Рамон Кальдерон рассказал, как проходил процесс покупки Криштиану Роналду у "Манчестер Юнайтед". Кстати, Роналду поделился мимишным видео с младшим сыном на карантине.

"Это была операция, которая проводилась в период между 2007 и 2008 годами. Это были трудные переговоры с "Манчестер Юнайтед", потому что они, очевидно, не хотели терять своего игрока, но он хотел приехать в Мадрид. На самом деле Фергюсон не хотел, чтобы Роналду уходил к нам, потому что ему не очень нравится "Реал", и он предложил его "Барселоне". Очевидно, каталонцы были в восторге от этой возможности, но для Криштиану Роналду было ясно, где он хочет играть" – рассказал Кальдерон в интервью Mayadeen.

Напомним, что Роналду перешел в "Реал" в 2009 году за 94 миллиона евро. Португалец провел за "Реал" 438 матчей, в которых забил 450 мячей и отдал 151 голевую передачу. После девяти сезонов в мадридском клубе Роналду перешел в "Ювентус".

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