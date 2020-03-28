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Роналду помог Португалии в борьбе с коронавирусом, купив щедрые подарки для больниц

28 марта, 09:27

Максим Перепелица

Игрок "Ювентуса" приобрел пять аппаратов искусственной вентиляции легких

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду купил пять аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больниц Мадейры в связи с эпидемией коронавируса. Региональный секретарь по вопросам здравоохранения и гражданской защиты Педро Рамос подтвердил, что контакты между футболистом и местными органами здравоохранения установлены.

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Напомним, что 35-летний игрок сейчас находится на карантине в семейном доме в Фуншале. Ранее Роналду и его агент Жорже Мендеш пожертвовали более одного миллиона евро на строительство трех новых отделений интенсивной терапии в Португалии.

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Отметим, что в Португалии зафиксировано 4 268 случаев заражения коронавирусом, 76 человек умерли. Из-за пандемии коронавируса все основные европейские чемпионаты приостановили сезон.

Кстати, ранее был развенчан миф: Роналду не отдаст свои отели под больницы для заразившихся коронавирусом. Появившаяся ранее новость о щедром жесте знаменитого португальского футболиста оказалась фейком.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Португалия чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин коронавирус

Источник: A Bola

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