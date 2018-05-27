Роналду, Рамос и Зидан с семьями праздновали победу в Киеве: яркие кадры церемонии награждения "Реала"

Мадридский "Реал" – 13-й раз в истории и третий раз подряд завоевал главный еврокубковый трофей. В среду, 26 мая, на "Олимпийском" испанский клуб разобрался с английским "Ливерпулем".

В финальном поединке "Реал" обыграл "Ливерпуль" – 3:1 (Бензема, 51, Бейл, 64, 83 – Мане, 55). "Ливерпуль" побеждал в Лиге чемпионов (Кубке европейских чемпионов) пять раз – в 1997, 1978, 1981, 1984 и 2005 годах. "Реал" побеждал теперь уже 13 раз – в 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

Кроме того, Криштиану Роналду стал первым футболистом, кому удалось выиграть Лигу чемпионов (без учета Кубка европейских чемпионов) пять раз. После чего Роналду пошутил: "Лига чемпионов должна называться CR7 Champions League".

Интересно, что Зинедин Зидан стал первым тренером, который выиграл Лигу чемпионов три раза подряд.

В Киев футболисты "Реала" приехали с женами и детьми, которые веселились на поле после церемонии награждения.