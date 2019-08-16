Роналду заставили нелепо танцевать посреди футбольного поля

Португальцу за это еще и заплатили

Криштиану Роналду мог бы стать актером / Фото: AFP

Звезда сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду позволяет себе быть лицом самых популярных брендов. У португальца масса различных предложений по рекламе, но порой увидеть игрока можно там, где меньше всего этого ожидаешь.

Так, Криштиану снялся в рекламе малазийской сети супермаркетов. По сюжету, футболист готовится исполнить штрафной удар. Роналду встал в свою фирменную позу и шикарно забил гол. Впрочем, после этого весь стадион достал смартфоны и открыл приложение. Сначала футболист удивился, однако затем обрадовался и станцевал танец в лучших традициях азиатской рекламы.

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Ранее мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве чаевых за качество обслуживания.

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

Интересно, что год назад Роналду вел переговоры с представителями "Ювентуса" именно в этом отеле и по окончании переговоров остался так впечатлен сервисом на греческом курорте, что оставил сотрудникам отеля огромные чаевые – 19 600 евро.

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