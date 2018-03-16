Российские фанаты снова отличились в Европе: восемь французских полицейских получили ранения

Сегодня, 12:29

Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ


В Лионе перед ответной игрой 1/8 финала Лиги Европы между "Лионом" и московским ЦСКА произошли беспорядки с участием футбольных фанатов. В результате столкновений восемь французских полицейских получили ранения.

Беспорядки начались незадолго до встречи. Как сообщил корреспондент L’Equipe Билель Гази, фанаты ЦСКА попытались напасть на фанатов "Лиона". Полиция вмешалась, попытавшись предотвратить столкновения. Был использован слезоточивый газ.

Позже Гази добавил, что, по другой информации, это были столкновения между фанатами французской команды и полицией. Всего в беспорядках участвовали от 100 до 150 человек. Трое были арестованы.

ЦСКА одержал победу над "Лионом" со счетом 3:2 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что УЕФА может запретить российским фанатам посещать выездные матчи. Европа уже устала от выходок российских хулиганов.

Напомним, что во время столкновений российских и испанских футбольных фанатов был убит полицейский. По данным El Mundo, стража порядка доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Глава Футбольной лиги Испании (LFP) Хавьер Тебас после беспорядков в Бильбао заявил, что российским ультрас не стоило приезжать и призвал искоренить насилие в футболе.
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Источник:

Championat.ru

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