Российский футболист в СИЗО проведет матч против своих сокамерников
Команды из шести человек сыграют два тайма по 20 минут
Сегодня, 14 февраля, в СИЗО-2 "Бутырка" состоится футбольный матч. Капитаном одной из команд будет полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Он будет проходить в рамках прогулки. Так как ее время ограничено одним часом, то подследственные сыграют два тайма по 20 минут. В матче участие примут однокамерники Мамаева. Так как он сидит в камере на 12 человек, то матч будет в формате 6 на 6. ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев будут сидеть за решеткой еще два месяца.
Напомним, что Мамаев и еще один российский футболист Александр Кокорин проходят по делу о групповом избиении. Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. По данным следствия, сначала Кокорин, Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а потом в кафе – главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Два дня футболисты не выходили на связь. После того как следствие пригрозило объявить всех в розыск, они явились в ГУ МВД и были помещены в изолятор.Ранее в сети появилось видео, как российские футболисты толпой избивают человека на улице.
Ранее мы рассказывали как проводят первые дни российские футболисты за решеткой: Кокорин ест кашу и пьет чай, а Мамаев получил передачку с лапшой.
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