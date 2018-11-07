Российского владельца "Монако" арестовали по обвинению в коррупции

Сегодня, 11:04

Рыболовлев пытался добиться уголовного преследования делового партнера

Дмитрий Рыболовлев. Фото AFP
Дмитрий Рыболовлев. Фото AFP

Российский владелец "Монако" Димитрий Рыболовлев помещен под стражу утром 6 ноября, сообщает Le Monde. По данным источника, арест бизнесмена связан с судебным расследованием в отношении него по обвинению в коррупции и торговле влиянием. Также в этот день в доме Рыболовлева был проведен обыск. Ранее мы писали, что российского бизнесмена обвиняют в махинациях с финансированием "Монако".

Ранее сообщалось, что Рыболовлев пытался добиться уголовного преследования делового партнера, швейцарца Ива Бувье, с помощью подкупа полиции и юстиции княжества Монако.

Несколько лет назад Рыболовлев сотрудничал с Бувье, тот помогал миллиардеру в вопросе приобретения картин известных художников. Через некоторое время россиянин обвинил Бувье, что швейцарец намеренно завышал цены на картины с целью собственной выгоды. Несмотря на договоренность, швейцарец был задержан прямо в особняке Рыболовлева в Монако. После этого Бувье подал иск против россиянина, в котором заявил о связях Рыболовлева в полиции и юстиции княжества.

Вчера "Монако" потерпело домашнее разгромное поражение от "Брюгге" в Лиге чемпионов. Команда уже пропустила 10 голов и идет на последнем месте в турнирной таблице группы А.
ФК Монако, коррупция, футбол, чемпионат Франции

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Источник:

Championat.ru

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