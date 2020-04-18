С цифрами беда: за год модный ресторан чемпиона Англии оброс долгами на 1,7 миллионов

30-летний английский полузащитник лондонского "Челси" Дэнни Дринкуотер, который с 2020 года на правах аренды выступает за "Астон Виллу", оказался в тяжелом финансовом положении. В прошлом году чемпион Премьер-Лиги с "Лестером" подался в ресторанный бизнес, но ничем хорошим это не закончилось. Ранее мы сообщали, что "Лестер" за рекордную сумму продал своего полузащитника в "Челси".

В марте 2019 года футболист открыл в Манчестере собственный ресторан традиционной кухни FoodWell. Заведение также специализируется на здоровой пище и организовывает кулинарные мастер-классы. Ресторан в центре города, в котором работают 45 человек, завоевал популярность среди посетителей и получил хорошие отзывы в Интернете. Но оказалось, что за 12 месяцев работы он накопил долгов на 1,7 миллионов фунтов, при этом на балансе числится всего 8,435 фунтов.





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Самое интересное, что пандемия коронавируса, которая привела к экономическому кризису, к проблемам ресторана не имеет никакого отношения. Такая плачевная отчетность была еще до закрытия заведений общепита в Англии. С таким состоянием дел и работой в убыток детище Дринкуотера может уже никогда не открыться. Отметим, что заведение имеет активы в виде оборудования и запасов в размере 725 962 фунтов стерлингов.

Смотрите, как Дринкуотер забивал за "Челси"

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