Появилось видео того, как экс-чемпион чемпионата Англии в ночном клубе устроил драку

Дэнни Дринкуотер / Фото: Instagram

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В конце августа полузащитника лондонского "Челси" Дэнни Дринкуотер, избили возле ночного клуба в Манчестере.

Дринкуотер напился, отмечая день рождения друга в манчестерском ночном клубе, и начал приставать к девушке защитника "Сканторп Юнайтед" Кгоси Нтле. В Сети появилось видео, где хавбек ссорится с футболистом и пристает к девушке.

В результате избиения Дэни получил разрыв связок голеностопного сустава, ушибы лица, плеч и рук.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Дринкуотер выступает за "Бернли" на правах аренды. В прошлом сезоне он провел лишь один матч в составе "Челси", куда перешел в сентябре 2017-го.

Напомним, что впервые в истории матч за Суперкубок УЕФА доверили женщине-арбитру. Обслуживает поединок француженка Стефани Фраппар. Ей помогают Мануэла Николози и Мишель О’Нил.

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