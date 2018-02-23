С кем сыграет "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы

В пятницу в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника на этой стадии еврокубка узнал и единственный представитель Украины в этом турнире.

Наш сайт проводил онлайн церемонии жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Киевское "Динамо сыграет с итальянским "Лацио". Первый матч команда Александра Хацкевича проведет на выезде, второй – в Киеве.

Матч 1/8 финала пройдут 8 и 15 марта. Точное расписание и время начала матчей определится чуть позже.Финал Лиги Европы пройдет 16 мая на стадионе "Стад-де-Лион" во Франции.

Напомним, что "Динамо" в таблице чемпионата Украины занимает второе место, отставая от лидирующего "Шахтера" на три очка. 10 марта в украинской Премьер-лиги стартует второй этап соревнований, в котором матчи друг с другом проведут лидеры и аутсайдеры чемпионата.

Напомним, что в ответном поединке 1/6 финала киевское "Динамо" сыграло в нулевую ничью с АЕКом. Первые матч в Афинах завершился со счетом 1:1, так что команда Александра Хацкевича проходит в 1/8 финала благодаря голу, забитому на выезд.