С кем сыграет "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня, 14:12

Украинский клуб узнал соперника в следующей стадии плей-офф еврокубка

&quot;Динамо&quot; узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Фото AFP
"Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Фото AFP

В пятницу в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника на этой стадии еврокубка узнал и единственный представитель Украины в этом турнире.

Наш сайт проводил онлайн церемонии жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы.

Киевское "Динамо сыграет с итальянским "Лацио". Первый матч команда Александра Хацкевича проведет на выезде, второй – в Киеве.

Матч 1/8 финала пройдут 8 и 15 марта. Точное расписание и время начала матчей определится чуть позже.Финал Лиги Европы пройдет 16 мая на стадионе "Стад-де-Лион" во Франции.

Напомним, что "Динамо" в таблице чемпионата Украины занимает второе место, отставая от лидирующего "Шахтера" на три очка. 10 марта в украинской Премьер-лиги стартует второй этап соревнований, в котором матчи друг с другом проведут лидеры и аутсайдеры чемпионата.

Напомним, что в ответном поединке 1/6 финала киевское "Динамо" сыграло в нулевую ничью с АЕКом. Первые матч в Афинах завершился со счетом 1:1, так что команда Александра Хацкевича проходит в 1/8 финала благодаря голу, забитому на выезд.
жеребьевка, Лига Европы, Динамо Киев

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Сегодня|Спорт

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