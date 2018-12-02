С кем сыграет Украина: онлайн жеребьевки отбора на Евро-2020
В Дублине определят составы десяти групп, из каждой из них на Евро-2020 попадут по две лучшие команды
В воскресенье, 2 декабря, в Дублине проходит церемония жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Своих соперников по группе узнает и сборная Украины. Мы проведет текстовый онлайн церемонии, вы сможете оперативно узнать результаты жеребьевки и составы всех групп. Ранее украинские болельщики в опросе на нашем сайте выбрали лучшую группу для команды Андрея Шевченко.
Жеребьевка отбора на Евро-2020
|Группа А
|Группа В
|Группа С
|Группа D
|Группа Е
|Англия
Чехия
Болгария
Черногория
Косово
|Португалия
Украина
Сербия
Литва
Люксембург
|Голландия
Германия
Сев.Ирландия
Эстония
Беларусь
|Швейцария
Дания
Ирландия
Грузия
Гибралтар
|Хорватия
Уэльс
Словакия
Венгрия
Азербайджан
|Группа F
|Группа G
|Группа Н
|Группа I
|Группа J
|Испания
Швеция
Норвегия
Румыния
Фареры
Мальта
|Польша
Австрия
Израиль
Словения
Македония
Латвия
|Франция
Исландия
Турция
Албания
Молдова
Андорра
|Бельгия
Россия
Шотландия
Кипр
Казахстан
Сан-Марино
|Италия
Босния
Финляндия
Греция
Армения
Лихтенштейн
По две команды из каждой группы выйдут в финальную стадию чемпионата Европы. Еще четыре путевки на чемпионат Европы в марте 2020 года разыграют в утешительном плей-офф победители всех групп Лиги наций: жеребьевка и что будет с победителями групп.
Напомним, что чемпионат Европы в 2020 году пройдет в 12 городах.
Что дальше? Даты матчей и жеребьевок:
- 21–23.03.2019 – Тур 1
- 24–26.03.2019 – Тур 2
- 07–08.06.2019 – Тур 3
- 10–11.06.2019 – Тур 4
- 05–07.09.2019 – Тур 5
- 08–10.09.2019 – Тур 6
- 10–12.10.2019 – Тур 7
- 13–15.10.2019 – Тур 8
- 14–16.11.2019 – Тур 9
- 17–19.11.2019 – Тур 10
- 22.11.2019 – жеребьевка плей-офф Европейской квалификации, Дублин
- 01.12.2019 – жеребьевка финальной стадии Евро-2020
- 26–31.03.2020 – плей-офф Европейской квалификации
- 01.04.2020 – дополнительная жеребьевка финальной стадии Евро-2020 (если потребуется)
- 12.06–12.07.2020 – финальная стадия Евро-2020
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