С кем сыграет Украина: онлайн жеребьевки отбора на Евро-2020

Сегодня, 13:22

В Дублине определят составы десяти групп, из каждой из них на Евро-2020 попадут по две лучшие команды

Онлайн жеребьевки квалификации Евро-2020
Онлайн жеребьевки квалификации Евро-2020

В воскресенье, 2 декабря, в Дублине проходит церемония жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Своих соперников по группе узнает и сборная Украины. Мы проведет текстовый онлайн церемонии, вы сможете оперативно узнать результаты жеребьевки и составы всех групп. Ранее украинские болельщики в опросе на нашем сайте выбрали лучшую группу для команды Андрея Шевченко.

Жеребьевка отбора на Евро-2020

Группа А Группа В Группа С Группа D Группа Е
Англия
Чехия
Болгария
Черногория
Косово		 Португалия
Украина
Сербия
Литва
Люксембург		 Голландия
Германия
Сев.Ирландия
Эстония
Беларусь		 Швейцария
Дания
Ирландия
Грузия
Гибралтар		 Хорватия
Уэльс
Словакия
Венгрия
Азербайджан
Группа F Группа G Группа Н Группа I Группа J
Испания
Швеция
Норвегия
Румыния
Фареры
Мальта		 Польша
Австрия
Израиль
Словения
Македония
Латвия		 Франция
Исландия
Турция
Албания
Молдова
Андорра		 Бельгия
Россия
Шотландия
Кипр
Казахстан
Сан-Марино		 Италия
Босния
Финляндия
Греция
Армения
Лихтенштейн

По две команды из каждой группы выйдут в финальную стадию чемпионата Европы. Еще четыре путевки на чемпионат Европы в марте 2020 года разыграют в утешительном плей-офф победители всех групп Лиги наций: жеребьевка и что будет с победителями групп.

Напомним, что чемпионат Европы в 2020 году пройдет в 12 городах.

Что дальше? Даты матчей и жеребьевок:

  • 21–23.03.2019 – Тур 1
  • 24–26.03.2019 – Тур 2
  • 07–08.06.2019 – Тур 3
  • 10–11.06.2019 – Тур 4
  • 05–07.09.2019 – Тур 5
  • 08–10.09.2019 – Тур 6
  • 10–12.10.2019 – Тур 7
  • 13–15.10.2019 – Тур 8
  • 14–16.11.2019 – Тур 9
  • 17–19.11.2019 – Тур 10
  • 22.11.2019 – жеребьевка плей-офф Европейской квалификации, Дублин
  • 01.12.2019 – жеребьевка финальной стадии Евро-2020
  • 26–31.03.2020 – плей-офф Европейской квалификации
  • 01.04.2020 – дополнительная жеребьевка финальной стадии Евро-2020 (если потребуется)
  • 12.06–12.07.2020 – финальная стадия Евро-2020
жеребьевка, Сборная Украины, Евро-2020

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Сегодня|Спорт

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