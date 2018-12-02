С кем сыграет Украина: онлайн жеребьевки отбора на Евро-2020

В Дублине определят составы десяти групп, из каждой из них на Евро-2020 попадут по две лучшие команды

В воскресенье, 2 декабря, в Дублине проходит церемония жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Своих соперников по группе узнает и сборная Украины. Мы проведет текстовый онлайн церемонии, вы сможете оперативно узнать результаты жеребьевки и составы всех групп. Ранее украинские болельщики в опросе на нашем сайте выбрали лучшую группу для команды Андрея Шевченко.

Жеребьевка отбора на Евро-2020





Группа А Группа В Группа С Группа D Группа Е Англия

Чехия

Болгария

Черногория

Косово Португалия

Украина

Сербия

Литва

Люксембург Голландия

Германия

Сев.Ирландия

Эстония

Беларусь Швейцария

Дания

Ирландия

Грузия

Гибралтар Хорватия

Уэльс

Словакия

Венгрия

Азербайджан Группа F Группа G Группа Н Группа I Группа J Испания

Швеция

Норвегия

Румыния

Фареры

Мальта Польша

Австрия

Израиль

Словения

Македония

Латвия Франция

Исландия

Турция

Албания

Молдова

Андорра Бельгия

Россия

Шотландия

Кипр

Казахстан

Сан-Марино Италия

Босния

Финляндия

Греция

Армения

Лихтенштейн

По две команды из каждой группы выйдут в финальную стадию чемпионата Европы. Еще четыре путевки на чемпионат Европы в марте 2020 года разыграют в утешительном плей-офф победители всех групп Лиги наций: жеребьевка и что будет с победителями групп.

Напомним, что чемпионат Европы в 2020 году пройдет в 12 городах.



Что дальше? Даты матчей и жеребьевок:

21–23.03.2019 – Тур 1

24–26.03.2019 – Тур 2

07–08.06.2019 – Тур 3

10–11.06.2019 – Тур 4

05–07.09.2019 – Тур 5

08–10.09.2019 – Тур 6

10–12.10.2019 – Тур 7

13–15.10.2019 – Тур 8

14–16.11.2019 – Тур 9

17–19.11.2019 – Тур 10