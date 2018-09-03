С кем сыграют украинские клубы в еврокубках: представление соперников

Второй сезон кряду "горняки" будут играть в группе Лиги чемпионов с одним из сильнейших клубов мира – "Манчестер Сити" (0:2, 2:1). "Горожане" за это время практически не изменились, добавив в состав лишь одного футболиста – Рияд Марез переехал из "Лестера" на "Эттихад" за 68 млн евро. Числится пока в команде и Александр Зинченко, хотя его шансы выйти на поле против воспитавшего его клуба практически равны нулю. Особенной новая дуэль двух команд будет для экс-форварда "МанСити" Ларри Кайоде, после полугода аренды подписавшего с чемпионом Украины полноценный контракт.

С "Лионом" в еврокубках "оранжево-чер­ные" еще не встречались, зато успели дважды поспарринговаться. В 2011 году французы гостили на "Донбасс Арене" (1:1), а через три года были сильнее у себя во Франции (4:1). В летнее межсезонье довольно серьезно перетрусили состав, продав девятерых игроков за более чем 90 млн. Потратили 42 млн, подписав Муссу Дембеле ("Селтик"), Ндомбеле ("Амьен"), Денайера ("МанСити"), Пинтора ("Брест") и Соле ("Лаваль"). Домашний матч с "Шахтером" проведут при пустых трибунах из-за буйства фанатов в матче с московским ЦСКА.

"Хоффенхайм" для украинского болельщика пока не знаком, хотя клуб проводит в Бундеслиге уже десятый сезон. Последние успехи "деревенских", как называют команду из-за ее исторических корней (основана в 1899 году в деревне Хоффенхайм), связаны с ее тренером Юлианом Нагельсманном. 31-летний специалист в столь юном возрасте уже успел отметиться новаторскими идеями как на футбольном поле, так и вне его. Сначала вывел клуб в Лигу чемпионов и на ведущие роли в немецком футболе, а в этом сезоне запомнился накрашенными бровями в матче-открытии с "Баварией".

Группа F: расписание

1 тур. 19 сентября. Шахтер – Хоффенхайм (19:55), Манчестер Сити – Лион

2 тур. 2 октября. Хоффенхайм – Манчестер Сити, Лион – Шахтер (22:00)

3 тур. 23 октября. Шахтер – Манчестер Сити (22:00), Хоффенхайм – Лион

4 тур. 7 ноября. Манчестер Сити – Шахтер (22:00), Лион – Хоффенхайм

5 тур. 27 ноября. Лион – Манчестер Сити, Хоффенхайм – Шахтер (22:00)

6 тур. 11 декабря. Манчестер Сити – Хоффенхайм, Шахтер – Лион (22:00)

Лига Европы: разные шансы украинцев

Два представителя Украины в Лиге Европы на жеребьевке были определены в диаметрально противоположные корзины. Отсюда и результат. "Динамо" имеет все шансы выйти из группы с первого места, "Ворскле" предстоит проверить свои силы на фоне лондонского "Арсенала" и лиссабонского "Спортинга".

С будущими соперниками по группе К киевляне ранее не пересекались. Главным конкурентом подопечных Александра Хацкевича станет французский "Ренн", чей состав, по данным Transfermarkt, оценивается в 120 миллионов евро. У "Динамо" почти в два раза меньше, тем не менее William Hill определил именно украинцев фаворитами (2,10 на победителя группы). Третьей котируется "Астана", которую с лета после четырех сезонов в "Габале" возглавил Роман Григорчук. С ним чемпион Казахстана принимал участие в квалификации ЛЧ, но быстро вылетел, оступившись на другом "Динамо" – загребском (0:2, 0:1). С чехами в этом сезоне Киев уже играл. Прошли "Славию" в ЛЧ, теперь проверят на прочность "Яблонец", капитаном которого является 37-летний Томаш Хюбшман, десять лет карьеры отдавший "Шахтеру" (с 2004 по 2014). Наставник Петр Рада после жеребьевки заявил, что постарается отомстить за весь чешский футбол и намерен побороться с киевлянами за высокую позицию.

Полтавчанам будет неимоверно трудно, но радует одно – титулованных соперников "Ворскла" примет на родном стадионе. И уже совсем скоро в гости пожалует "Арсенал" – явный фаворит группы (всего 1,30 от букмекеров). С "Канонирами" приедет и Генрих Мхитарян (7 игр против "Ворсклы" – 4 гола). Как побеждать португальцев полтавский клуб знает (однажды пострадала "Бенфика" – 2:1), а вот о "Карабахе" может рассказать Антон Каниболоцкий, летом как раз покинувший чемпиона Азербайджана.

"Динамо" и "Ворскла": расписание

1 тур. 20 сентября

Динамо — Астана (19:55),

Арсенал — Ворскла (22:00)

2 тур. 4 октября

Ворскла — Спортинг (19:55),

Яблонец — Динамо (22:00)

3 тур. 25 октября

Карабах — Ворскла (19:55),

Ренн — Динамо (22:00)

4 тур. 7 ноября

Динамо — Ренн (19:55),

Ворскла — Карабах (22:00)

5 тур. 29 ноября

Астана — Динамо (17:50),

Ворскла — Арсенал (19:55)

6 тур. 13 декабря

Динамо — Яблонец (19:55),

Спортинг — Ворскла (22:00)