Салат по-баварски: в Германии провожают сезон и Коноплянку, во Франкфурте вспоминают "Шахтер"

Наш спецкор в Германии подвел итоги Бундеслиги и рассказал о наездах Клоппа на Баку

Мюнхенцы снова стали лучшими в Германии. Фото: AFP

Стадион "Шальке" аплодировал стоя. 60 тысяч фанатов едва сдерживали слезы, прощаясь... нет, не с Евгением Коноплянкой, хотя, по всей видимости, в минувшую субботу Женя в последний раз значился в составе кобальтовых. В заключительном матче чемпионата Бундеслиги давно не попадавший в заявку украинец провел на поле десять минут, обозначил попытки что-то обострить, на 90-й точно, но не сильно ударил по воротам. После финального свистка, эмоционально жестикулируя, долго общался с коллегами. А болельщики тем временем провожали овациями легендарного голландца Хууба Стивенса, решившего окончательно выйти на тренерскую "пенсию". Со скрипом избежавшему вылета "Шальке" нынче остается лишь ностальгировать по былым успехам – в Гельзенкирхене до сих пор живут победой в Кубке УЕФА, хотя с той поры минуло уже два десятилетия.



Коноплянка перед приездом в сборную Украины поохотился на горных козлов. Фото Instagram

Хорошо знакомому нам "Айнтрахту" повторить сценарий "Шальке"-1997 не удалось – команда остановилась в шаге от еврокубкового финала. Франкфуртцев распирает от гордости – этой весной им противостояли команды из Лиги чемпионов: "Шахтер", миланский "Интер", "Бенфика", "Челси". Еще в феврале, готовясь к играм с чемпионом Украины, ультрас разучили многоголосое "Давай-давай, у-у-у!". Этот клич прижился – так местная торсида гнала своих любимцев вперед и в поединках с итальянцами, португальцами, англичанами. А на фанатской трибуне и вокруг стадиона в дни весенних еврокубковых матчей то и дело мелькали оранжевые пятна – окрашенные в клубные цвета матчевые шарфы "Айнтрахт" – "Шахтер" так полюбились болельщикам, что многие носили их и в мае.

"Айнтрахт" всеми силами стремился в финал ЛЕ, но надежды перечеркнула серия пенальти, и через неделю в Баку состоится один из двух чисто английских еврокубковых финалов. По поводу предстоящего поединка "Челси" и "Арсенала" на одной из недавних пресс-конференций вставил свои пять копеек тренер "Ливерпуля", немец Юрген Клопп. Мол, "что они там (в УЕФА) съели на завтрак", принимая решение провести решающий матч турнира в столице Азербайджана? Англичанам, видите ли, и ехать далеко и неудобно, и хлопотно из-за виз, и аэропорт не тот, и билетов дали мало. Еще и прошлогодний киевский финал ЛЧ вспомнил. Хорошо, хоть признал, что "Киев – красивый город", но тут же: как можно назначать такие матчи в местах столь отдаленных, в футбольной провинции? Честно говоря, не ждал от симпатичного, жутко популярного Клоппа подобного пассажа. Хотя... Несколько лет назад довелось пообщаться с известным в футбольных кругах Германии, тогда – вице-президентом Бундеслиги, почетным членом DFL Харальдом Штрутцем. Многолетний президент "Майнца" (Клопп в свое время играл там, затем начинал тренерскую карьеру – под его руководством в "Майнце" взошла звезда одессита Андрея Воронина) доверительно поведал: "Знаете, Юрген может быть таким противным, ужас!". Видимо, это как раз тот случай. Впрочем, тут Клопп не одинок. Как только поступило сообщение о неучастии в бакинском финале одного из лидеров "Арсенала" Генриха Мхитаряна (ехать в Азербайджан гражданину Армении из-за известного конфликта между этими странами небезопасно!), тут же не преминул вступить в полемику авторитетный "Киккер". Очередной ушат критики на УЕФА ("Как можно!", "Баку!", "Край света!", "Нарушение прав человека!", "Коррупция!") был вылит мгновенно и без зазрения совести. Кстати, подобная реакция "Киккера" наблюдалась и в преддверии Евро-2012 в Украине и Польше – попытки отобрать у нас праздник футбола предпринимались вплоть до начала турнира. А немецкие болельщики с удовольствием подхватывают тему. Что и говорить, "любят" на Западе Восточную Европу, ничего не поделаешь...

Находясь на гребне волны еврокубковой эйфории, "Айнтрахт" чуть было не поплатился – на матчи чемпионата сил уже не хватило. Серия поражений на финише не только отбросила подопечных Ади Хюттера из зоны Лиги чемпионов – клуб мог вообще остаться без путевки на международную арену (это стало бы катастрофой для любящих путешествия франкфуртских фанатов – вспомните их массовый выезд в Харьков!). В последнем туре "Айнтрахт" имел шанс решить задачу собственными силами, а заодно и определить судьбу "Серебряной салатницы", но обыграть "Баварию" франкфуртцам оказалось не по плечу, наоборот, дело завершилось их полным разгромом.

Мюнхенцы традиционно стали чемпионами, хотя на этот раз вариант "Шахтера" у них не прошел – дортмундская "Боруссия" претендовала на первое место до самого последнего момента. "Черно-желтые" долго уверенно лидировали, и хотя в итоге сами растеряли преимущество, минувший сезон провели ярко и однозначно могут занести его себе в актив. Герои Дортмунда – капитан Марко Ройс, реанимированный Марио Гетце, чудо-испанец Пако Алькасер. Об отпущенном прошлым летом в английский "Вест Хэм Юнайтед" Андрее Ярмоленко здесь уже не вспоминают. Тренер Люсьен Фавре, отказавшийся от услуг одного из лидеров сборной Украины, создал отличный коллектив, бросивший перчатку самой "Баварии". В последние годы такое мало кому удавалось.

А "Айнтрахт" все же зацепился за квалификацию Лиги Европы – благодаря дружеской помощи злейших врагов-соседей. "Майнц", не имея турнирной мотивации, к перерыву уступая 0:2 рвущемуся в еврокубки "Хоффенхайму" в заключительном матче чемпионата, посчитал делом чести вырвать итоговую победу – 4:2. Хоффенхаймцам, бравшим осенью уроки лигочемпионовских баталий у "Шахтера", в новом сезоне придется довольствоваться выступлениями во внутренних соревнованиях. Зато попал в Лигу чемпионов Юлиан Нагельсманн – юный талантливый тренер ушел в Лейпциг. РБ, в августе прошлого года с большим трудом и не без помощи французского судьи одолевший луганскую "Зарю" на пути в группу Лиги Европы, уверенно занял третье место, продемонстрировав добротную, зрелую игру. Кстати, сезон в Германии еще не завершен – в ближайшую субботу состоится кубковый финал "Бавария" – "Лейпциг".

БУНДЕСЛИГА 2018/19. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

"Бавария" – чемпион. В 7-й раз подряд!

Лучший бомбардир – Роберт Левандовски ("Бавария"), 22 гола.

Форварду "Айнтрахта" Луке Йовичу удался "пента-трик" – 5 голов в одном матче, в ворота "Фортуны".

18 голов забил Пачо Алькасер ("Боруссия" Дорт-мунд), из них 12 – выйдя на замену. Также 12 голов – после 80-й (!) минуты матча.

"Боруссия" Дортмунд реализовала 38% созданных голевых моментов, покинувший Бундеслигу "Нюрнберг" – 19,3%.

Одессит Борис Тащи, выступающий во второй лиге за "Дуйсбург", забил свой единственный в сезоне гол, также выйдя на замену. Через 14 секунд (!) после того, как появился на поле. Было это 3 ноября, в матче с поднявшимся в высший дивизион "Падерборном". К сожалению, украинец долго был травмирован, восстановился лишь к концовке чемпионата, но его клуб по итогам сезона опустился в 3-ю лигу.

Вылетевший год назад во второй дивизион "Кельн" с ходу вернулся в Бундеслигу, а "Гамбург" остался во второй еще на год.

Средняя посещаемость матчей: 43 112. На домашних матчах дортмундской "Боруссии" в среднем присутствуют 80 546 человек, "Баварии" – 75 417.

Награждение чемпиона Украины и обладателя Кубка страны "Шахтера":

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