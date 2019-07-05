Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Самый богатый человек Китая хочет взять на работу Жозе Моуринью

5 июля, 18:38

Португальский наставник может возобновить карьеру в чемпионате Китая

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью. Фото: AFP

Португальский тренер Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Китае. 56-летний специалист ведет переговоры с самым богатым человеком Китая, Ху Цзяинем, по поводу возможного назначения главным тренером "Гуанчжоу Эвергранд" из китайской Суперлиги и, возможно, национальной команды страны.

Читайте также

Переговоры с Моуринью продолжаются. Португальца интересует перспектива помочь развитию лиги, а также сборной Китая. Ранее специалист говорил о развитии молодых лиг и поисках новых вызовов. Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед".

Evergrande Group, основанная Цзяинем в Гуанчжоу в 1996 году, купила "Гуанчжоу Эвергранд" девять лет назад и вложила в него значительные средства. Бизнесмен занимается развитием Суперлиги страны и помогает национальной команде квалифицироваться на чемпионат мира.

На данный момент "Гуанчжоу Эвергранд" возглавляет Фабио Каннаваро, а сборную Китая – Марчелло Липпи.

Ранее Жозе Моуринью назвал пять претендентов на "Золотой мяч". Известный специалист считает, что победитель определится после матчей национальных сборных.

Жозе Моуринью опозорился во время хоккейного матча в России:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Жозе Моуринью, чемпионат Китая, Гуанчжоу Эвергранд

Вы сейчас просматриваете новость " Самый богатый человек Китая хочет взять на работу Жозе Моуринью". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Легендарный испанский тренер решил заработать денег в Китае

2 июля, 12:33

Рафаэль Бенитес будет получать в "Далянь Ифан" около 13 млн евро в год

ТОП-10 "злодеев" мирового спорта: кого фанаты считают главным хулиганом

17 июня, 17:59

За неспортивное поведение в рейтинг от болельщиков попали Майк Тайсон, Жозе Моуринью, Флойд Мейвезер и другие

Жозе Моуринью назвал пять претендентов на "Золотой мяч"

3 июня, 15:16

Известный специалист считает, что победитель определится после матчей национальных сборных

"Трофей уже у них": Моуринью назвал главную фишку финала Лиги чемпионов

31 мая, 18:38

Знаменитый португалец рассказал, что делает удивительным противостояние "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" за евротрофей

Звезде "Реала" не разрешили строить дома в Мадриде: теперь он может уехать в Китай

30 мая, 12:35

Долги по кредиту могут заставить Серхио Рамоса согласиться на денежное предложение из Китая

Капитан "Реала" готов разорвать контракт с клубом ради миллионов из Китая

27 мая, 17:47

Испанский защитник задумался об уходе из "Реала" из-за испортившихся отношений с руководством клуба

Штрафы взлетят в 20 раз? Рада усилит наказание для водителей?

Гражданин Украины в Чехии удивил местных полицейских

Преемница Меркель рассказала о её здоровье

Самолеты «Руслан» российской компании арестованы судом Украины

Бег и варикозное расширение вен: что важно знать

Кравчук рассказал о стратегическом документе РФ по поводу Украины

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским

Донбасс и первые шаги: Разумков о планах Зеленского

Кто стал самой красивой женщиной года по версии журнала People

Демарш в ПАСЕ: семь стран готовят резолюцию из-за возвращения РФ

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

Вчера, 23:21

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 22:06

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 11:18

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

3 июля, 00:25

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Страсти накаляются: из-за комментария в Facebook чемпионку Европейских игр выгоняют из сборной Украины

2 июля, 22:13

Президент Федерации велоспорта настаивает на исключении Анны Соловей из рядов национальной команды

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

В Австралии футболист эффектно исполнил одиннадцатиметровый удар

Новый закон о ЖКХ: как накажут украинцев за долги по коммуналке
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь