Самый богатый человек Китая хочет взять на работу Жозе Моуринью
Португальский наставник может возобновить карьеру в чемпионате Китая
Португальский тренер Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Китае. 56-летний специалист ведет переговоры с самым богатым человеком Китая, Ху Цзяинем, по поводу возможного назначения главным тренером "Гуанчжоу Эвергранд" из китайской Суперлиги и, возможно, национальной команды страны.
Переговоры с Моуринью продолжаются. Португальца интересует перспектива помочь развитию лиги, а также сборной Китая. Ранее специалист говорил о развитии молодых лиг и поисках новых вызовов. Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед".
Evergrande Group, основанная Цзяинем в Гуанчжоу в 1996 году, купила "Гуанчжоу Эвергранд" девять лет назад и вложила в него значительные средства. Бизнесмен занимается развитием Суперлиги страны и помогает национальной команде квалифицироваться на чемпионат мира.
На данный момент "Гуанчжоу Эвергранд" возглавляет Фабио Каннаваро, а сборную Китая – Марчелло Липпи.
Ранее Жозе Моуринью назвал пять претендентов на "Золотой мяч". Известный специалист считает, что победитель определится после матчей национальных сборных.
Жозе Моуринью опозорился во время хоккейного матча в России:
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