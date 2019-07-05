Самый богатый человек Китая хочет взять на работу Жозе Моуринью

Португальский наставник может возобновить карьеру в чемпионате Китая

Жозе Моуринью. Фото: AFP

Португальский тренер Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Китае. 56-летний специалист ведет переговоры с самым богатым человеком Китая, Ху Цзяинем, по поводу возможного назначения главным тренером "Гуанчжоу Эвергранд" из китайской Суперлиги и, возможно, национальной команды страны.

Переговоры с Моуринью продолжаются. Португальца интересует перспектива помочь развитию лиги, а также сборной Китая. Ранее специалист говорил о развитии молодых лиг и поисках новых вызовов. Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед".

Evergrande Group, основанная Цзяинем в Гуанчжоу в 1996 году, купила "Гуанчжоу Эвергранд" девять лет назад и вложила в него значительные средства. Бизнесмен занимается развитием Суперлиги страны и помогает национальной команде квалифицироваться на чемпионат мира.

На данный момент "Гуанчжоу Эвергранд" возглавляет Фабио Каннаваро, а сборную Китая – Марчелло Липпи.

Ранее Жозе Моуринью назвал пять претендентов на "Золотой мяч". Известный специалист считает, что победитель определится после матчей национальных сборных.

Жозе Моуринью опозорился во время хоккейного матча в России:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Самый богатый человек Китая хочет взять на работу Жозе Моуринью". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"