Самый быстрый футболист всех времен объявил о завершении карьеры

Летучий голландец Арьен Роббен повесил бутсы на гвоздь, выиграв почти три десятка трофеев

Арьен Роббен. Фото: AFP

Бывший полузащитник "Баварии", "Реала" и "Челси" Арьен Роббен объявил о завершении карьеры. "Я решил завершить карьеру профессионального футболиста. Вне сомнений, это самое трудное решение, которое мне пришлось принять в моей карьере. Решение, в котором столкнулись сердце и разум", – заявил 35-летний летучий голландец.

Смотрите, как Роббен забивал за "Баварию"

Роббен выступал за "Гронинген", ПСВ, "Челси", "Реал" и "Баварию". Всего в карьере он завоевал 29 трофеев: 19 – с "Баварией", 6 с "Челси", по два – с ПСВ и "Реалом". Высшим достижением стал выигрыш Лиги чемпионов-2013 с мюнхенцами. За частые травмы его называли "стеклянным". При этом именно Арьену присвоили звание самого быстрого футболиста всех времен после того, как он убежал от Серхио Рамоса в памятном матче Голландия – Испания (5:1) на ЧМ-2014. В тот моменте Роббен развил скорость в 37 км/час.

За сборную Голландии на счету Роббена 96 матчей и 37 голов. В составе национальной команды он становился серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионата мира.

Как Роббен забивал за сборную Голландии

Как мы писали ранее, Арьен Роббен облил пивом главного тренера "Баварии". Эпизод произошел после окончания матча заключительного, 34-го тура чемпионата Германии с "Айнтрахтом" (5:1). Голландец подбежал к наставнику Нико Ковачу сзади и вылил ему на голову огромный бокал хмельного напитка. Это был последний матч Роббена за мюнхенский клуб.

Также сообщалось, что Томас Мюллер отказался от щедрого предложения из Китая. Нападающему "Баварии" готовы были платить 25 млн евро в год, но он хочет играть в Европе.

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