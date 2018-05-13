Самый дорогой футболист мира возобновит тренировки спустя два с половиной месяца

В "ПСЖ" сообщили, что Неймар в воскресенье приступит к тренировкам с мячом

Нападающий сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар, восстанавливающийся после травмы, в воскресенье начнет тренироваться с мячом, сообщается на официальном сайте французского клуба. В последний раз бразильский форвард выходил на поле почти три месяца назад.

"Медицинские тесты подтвердили, что Неймар удовлетворительно залечил трещину пятой плюсневой кости правой ноги. Игрок в воскресенье начнет работать с мячом", – говорится в сообщении на сайте "ПСЖ".

В нынешнем сезоне Неймар забил 28 голов в 30 матчах за "ПСЖ". Последний раз форвард выходил на поле 25 февраля.

Напомним, что Неймар – самый дорогой футболист в истории. Звезда сборной Бразилии в прошлом году подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

На днях появилась информация, что Неймар попросил "ПСЖ" продать его в "Реал". Как сообщает Marca, бразилец считает, что его переход в клуб из чемпионата Франции был ошибкой. Отец игрока общался по этому поводу с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи