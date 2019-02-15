Все о 24 туре чемпионата Испании: результаты и таблица

Лидеры "Барселона" и "Реал" сыграют с середняками Ла Лиги

В прошлом туре "Барселона" потеряла очки в Бильбао. Фото: AFP

Все о 24 туре чемпионата Испании: результаты и таблица //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/70d/770/5c670d770df5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/70d/770/5c670d770df5a.jpg 2019-02-15T21:05:46+02:00 Футбол Лидеры "Барселона" и "Реал" сыграют с середняками Ла Лиги

С 15 по 18 февраля пройдут поединки 24-го тура чемпионата Испании по футболу. Лидер "Барселона" два тура подряд теряла очки в Ла Лиге с середняками. И вот новый середняк в соперниках каталонцев. "Барселона" дома сыграет с "Вальядолидом".

А набравший ход "Реал" сыграет с "Жироной", у которой до этого матча было четыре поражения подряд.

24 ТУР ЛА ЛИГИ

Пятница, 15 февраля

22:00 "Эйбар" – "Хетафе"

Суббота, 16 февраля

14:00 "Сельта" – "Леванте"

17:15 "Райо Вальекано" – "Атлетико"

19:30 "Реал Сосьедад" – "Леганес"

21:45 "Барселона" – "Вальядолид"

Воскресенье, 17 февраля

13:00 "Реал" – "Жирона"

17:15 "Валенсия" – "Эспаньол"

19:30 "Вильярреал" – "Севилья"

21:45 "Бетис" – "Алавес"

Понедельник, 18 февраля

22:00 "Уэска" – "Атлетик"

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