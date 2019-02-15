Все о 24 туре чемпионата Испании: результаты и таблица
Лидеры "Барселона" и "Реал" сыграют с середняками Ла Лиги
С 15 по 18 февраля пройдут поединки 24-го тура чемпионата Испании по футболу. Лидер "Барселона" два тура подряд теряла очки в Ла Лиге с середняками. И вот новый середняк в соперниках каталонцев. "Барселона" дома сыграет с "Вальядолидом".
А набравший ход "Реал" сыграет с "Жироной", у которой до этого матча было четыре поражения подряд.
24 ТУР ЛА ЛИГИ
Пятница, 15 февраля
22:00 "Эйбар" – "Хетафе"
Суббота, 16 февраля
14:00 "Сельта" – "Леванте"
17:15 "Райо Вальекано" – "Атлетико"
19:30 "Реал Сосьедад" – "Леганес"
21:45 "Барселона" – "Вальядолид"
Воскресенье, 17 февраля
13:00 "Реал" – "Жирона"
17:15 "Валенсия" – "Эспаньол"
19:30 "Вильярреал" – "Севилья"
21:45 "Бетис" – "Алавес"
Понедельник, 18 февраля
22:00 "Уэска" – "Атлетик"
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
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