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Все о 24 туре чемпионата Испании: результаты и таблица

Сегодня, 21:05

Лидеры "Барселона" и "Реал" сыграют с середняками Ла Лиги

В прошлом туре "Барселона" потеряла очки в Бильбао
В прошлом туре "Барселона" потеряла очки в Бильбао. Фото: AFP
Все о 24 туре чемпионата Испании: результаты и таблица //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/70d/770/5c670d770df5a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/70d/770/5c670d770df5a.jpg Футбол Лидеры "Барселона" и "Реал" сыграют с середняками Ла Лиги

С 15 по 18 февраля пройдут поединки 24-го тура чемпионата Испании по футболу. Лидер "Барселона" два тура подряд теряла очки в Ла Лиге с середняками. И вот новый середняк в соперниках каталонцев. "Барселона" дома сыграет с "Вальядолидом".

А набравший ход "Реал" сыграет с "Жироной", у которой до этого матча было четыре поражения подряд.

24 ТУР ЛА ЛИГИ

Пятница, 15 февраля

22:00 "Эйбар" – "Хетафе"

Суббота, 16 февраля

14:00 "Сельта" – "Леванте"

17:15 "Райо Вальекано" – "Атлетико"

19:30 "Реал Сосьедад" – "Леганес"

21:45 "Барселона" – "Вальядолид"

Воскресенье, 17 февраля

13:00 "Реал" – "Жирона"

17:15 "Валенсия" – "Эспаньол"

19:30 "Вильярреал" – "Севилья"

21:45 "Бетис" – "Алавес"

Понедельник, 18 февраля

22:00 "Уэска" – "Атлетик"

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

М КлубИВНПМячиОчки
1 БАРСЕЛОНА23156260-2351
2 РЕАЛ МАДРИД23143640-2745
3 АТЛЕТИКО23128333-1744
4 СЕВИЛЬЯ23107638-2537
5 ХЕТАФЕ2398628-1935
6 АЛАВЕС23105824-2735
7 БЕТИС2395926-2932
8 ВАЛЕНСИЯ23613424-2031
9 РЕАЛ СОСЬЕДАД2387827-2531
10 ЭЙБАР2379731-3230
11 ЛЕГАНЕС2378825-2729
12 ЭСПАНЬОЛ23841127-3728
13 ЛЕВАНТЕ23761032-4227
14 АТЛЕТИК23512623-2827
15 ВАЛЬЯДОЛИД2368919-2826
16 ЖИРОНА2359923-3324
17 СЕЛЬТА23661135-3924
18 РАЙО ВАЛЬЕКАНО23651227-4023
19 ВИЛЬЯРРЕАЛ23311923-3120
20 УЭСКА23461323-3918

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Сегодня|Спорт

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