Самый грубый защитник Премьер-лиги, которого Моуринью прямо на поле кормил бананами, покинул "МЮ"

Болельщики удивляются, как за время выступления в Англии Рохо ни разу не получил красную картчоку

Маркос Рохо / Фото: Официальный сайт ФК "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" отдал своего защитника Маркоса Рохо в аренду до конца сезона в аргентинский "Эстудиантес", где 29-летний футболист начинал свою профессиональную карьеру в 2008 году. Цвета "Красных дьяволов" Рохо защищал с 2014 года. В составе клуба он провел 122 матча забил два гола и выиграл четыре трофея. До этого он выступал в "Спортинге" и московском "Спартаке".

Но болельщики, обсуждая этот трансфер в сети, отметили другой факт – за шесть лет в Манчестере Рохо ни разу не получил красную карточку, хотя за ним закрепилась слава самого грязного защитника Премьер-лиги. В подтверждение своих слов они приводили нарезку грубых фолов аргентинца.

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Также Рохо запомнился болельщикам забавным случаем с участием бывшего наставника клуба Жозе Моуринью. В одном из матчей Маркосу нужно было подкрепиться прямо на поле, и португалец лично почистил ему банан и передал через разминавшегося на бровке Эшли Янга.

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