"Самый неспортивный гол в истории" забили в чемпионате Англии

В матче "Плимут" – "Сканторп Юнайтед" не были соблюдены правила честной игры

Скандальный матч в Англии. Фото: Twitter

Скандалом завершился матч аутсайдеров Первой английской футбольной лиги между "Плимутом" и "Сканторп Юнайтед". По ходу второго тайма голкипер хозяев Мэтт Мэйси получил травму, жестом показал эти арбитру и соперникам и выбросил мяч в аут, чтобы ему оказали помощь. Однако форвард "Сканторпа" Джош Моррис перехватил мяч у боковой линии и с острого угла пробил по незащищенным воротам, сравняв счет.

Естественно, что игроки "Плимута" стали протестовать, требуя соблюдения правил fair play. Однако футболисты "Сканторп Юнайтед" не пошли на мировую и не разрешили хозяевам беспрепятственно забивать гол.

Тем не менее, через десять минут "Плимут" таки забил гол и выиграл встречу со счетом – 3:2. Позже в "Плимуте" назвали этот гол "самым неспортивным в истории".

Напомним, что недавно в чемпионате Дании произошел похожий случай. В матче "Вайле" - "Орхус" украинец Владлен Юрченко забил гол с нарушением правил честной игры. Однако его партнеры проявили благородство и тут же дали соперникам забить мяч в пустые ворота.

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