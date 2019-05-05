Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Самый неспортивный гол в истории" забили в чемпионате Англии

5 мая, 20:32

В матче "Плимут" – "Сканторп Юнайтед" не были соблюдены правила честной игры

Скандальный матч в Англии
Скандальный матч в Англии. Фото: Twitter

Скандалом завершился матч аутсайдеров Первой английской футбольной лиги между "Плимутом" и "Сканторп Юнайтед". По ходу второго тайма голкипер хозяев Мэтт Мэйси получил травму, жестом показал эти арбитру и соперникам и выбросил мяч в аут, чтобы ему оказали помощь. Однако форвард "Сканторпа" Джош Моррис перехватил мяч у боковой линии и с острого угла пробил по незащищенным воротам, сравняв счет. 

Естественно, что игроки "Плимута" стали протестовать, требуя соблюдения правил fair play. Однако футболисты "Сканторп Юнайтед" не пошли на мировую и не разрешили хозяевам беспрепятственно забивать гол.

Тем не менее, через десять минут "Плимут" таки забил гол и выиграл встречу со счетом – 3:2. Позже в "Плимуте" назвали этот гол "самым неспортивным в истории".

Напомним, что недавно в чемпионате Дании произошел похожий случай. В матче "Вайле" - "Орхус" украинец Владлен Юрченко забил гол с нарушением правил честной игры. Однако его партнеры проявили благородство и тут же дали соперникам забить мяч в пустые ворота. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег футбол, гол, чемпионат Англии

Вы сейчас просматриваете новость " "Самый неспортивный гол в истории" забили в чемпионате Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Зеленский допустил назначение Порошенко на пост в правительстве

Дипломат США рассказал о "странной позиции" Меркель по Украине

Тайский правитель удивил мир женитьбой на генерале

Месси установил очередное невероятное достижение

Найден безопасный способ останавливать рост раковых клеток

Как кошки воспринимают своих хозяев?

Гречневый кисель для очистки сосудов

Генерал: россияне уже в этом году готовы начать военные действия

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

В РФ мэр города устроил себе VIP-Пасху

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

"Динамо" – "Александрия", бразильское дерби в Харькове и другие матчи 27 тура Премьер-лиги

Сегодня, 19:12

Киевляне потеряли очки, а "Шахтер" забил пять голов и оторвался на девять очков

Мальчишник в Вегасе: Виталий Кличко провел ночь с Ленноксом Льюисом

Вчера, 13:13

"Я – чемпион!": легендарный британец напомнил украинцу, кто победил в их битве титанов 16 лет назад

Бывшую невесту Кличко избил ее новый бойфренд

Вчера, 10:15

На Хайден Панеттьери поднял руку актер Брайан Хикерсон. Его упрятали за решетку и выпустили под залог в 50 тысяч долларов

Такого мир еще не знал: стало известно об историческом рекорде 17-летней прыгуньи в высоту Ярославы Магучих

Вчера, 09:30

Девушка из Украины стала самой молодой победительницей в истории Бриллиантовой лиги

"Мне бы муж не разрешил!": вице-чемпионка мира о нарядах российских фигуристок

3 мая, 21:44

Алена Леонова уверена, что нет необходимости в выборе откровенных костюмов

Анжелика Варум откровенно рассказала об измене Леонида Агутина

О чем жалеют разведенные женщины

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги