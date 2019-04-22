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Украинец Владлен Юрченко забил гол с центра поля и спровоцировал скандал

Сегодня, 15:29

Полузащитник "Вайле" нарушил правила честной игры в чемпионате Дании

Владлен Юрченко прошлым летом перебрался в Данию
Владлен Юрченко прошлым летом перебрался в Данию. Фото: Instagram

В матче 31-го тура чемпионата Дании по футболу между "Вайле" и "Орхусом" в центре внимания оказался украинский полузащитник хозяев Владлен Юрченко. В первом тайме арбитр назначил спорный в середине поля и Юрченко, пытаясь отдать мяч соперникам, пробил в сторону ворот. Голкипер "Орхуса" не ждал такого подвоха, зазевался и пропустил гол. После нескольких минут препираний футболисты "Вайле" в духе fair play расступились и дали возможность гостям забить гол без сопротивления.

Затем Юрченко забил уже честный гол, а в компенсированное время мог оформить и хет-трик, но не реализовал пенальти. В итоге "Вайле" проиграл – 2:4 и продолжает занимать последнее место в турнирной таблице.

Владлен Юрченко перешел в "Вайле" летом 2018 года. В нынешнем сезоне он провел в чемпионате Дании 14 матчей и забил 2 мяча.

До этого Юрченко выступал за немецкий "Байер" с 2015 года, Однако в прошлом сезоне украинский футболист не провел ни одного матча за первую команду "фармацевтов" и разорвал контракт с клубом в мае.

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Тег Владлен Юрченко, чемпионат Дании, Вайле

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Сегодня|Спорт

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