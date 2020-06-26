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Самый ранний и самый поздний: в чем уникальность чемпионского титула "Ливерпуля"

26 июня, 08:58

Александр Трикиша Александр Трикиша

Команда Юргена Клоппа записала на свой счет сразу два рекорда

"Ливерпуль" досрочно стал чемпионом Англии после того, как "Челси" обыграл "Манчестер Сити" в 31-м туре. Как сообщает издание Bleacher Report в Twitter, это чемпионство стало самым ранним в Англии – "красные" гарантировали себе золотые медали за семь туров до финиша сезона.

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"Ливерпуль" побил рекорд "Манчестер Сити" сезона 2017/2018, когда подопечные Хосепа Гвардиолы оформили победу в Премьер-лиге ха пять туров до конца чемпионата.

В то же время, из-за пандемии коронавируса и связанного с ним продления сезона, чемпионство "Ливерпуля" стало самым поздним в Англии. Мерсисайдцы завоевали "золото" 25 июня. До этого самым поздними были победы "Манчестер Юнайтед" в 1999 и 2009 годах, когда команда Алекса Фергюсона становилась чемпионом 16 мая.

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"Ливерпуль" стал чемпионом Англии в 19-й раз в истории и впервые с 1990 года! К тому же это первый титул "красных" с момента учреждения Премьер-лиги в 1992 году. "Ливерпуль" по количеству побед в национальном чемпионате уступает только "Манчестер Юнайтед", на счету которого 20 побед, но "красные дьяволы" в последний раз побеждали в Премьер-лиге еще до ухода Алекса Фергюсона.

Также "Ливерпуль" на три трофея отстает от "МЮ" в гонке самых титулованных английских клубов. На счету мерсисайдцев стало 63 титула – 19 побед в чемпионате, 7 – в Кубке Англии, 8 – в Кубке лиги, 15 – в Суперкубке Англии, 6 – в Лиге чемпионов, 3 – в Лиге Европы, 4 – Суперкубке УЕФА и 1 – в клубном чемпионате мира.

Смотрите, как "Ливерпуль" вылетел из Лиги чемпионов:

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чемпионат Англии Ливерпуль

Источник: Сегодня|Спорт

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