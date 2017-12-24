Самый титулованный клуб Португалии могут отстранить от соревнований за подкуп судей

"Бенфику" подозревают в давлении на судей для достижения нужного результата

Португальский футбольный клуб "Бенфика" подозревается в незаконном влиянии на результаты матчей. Как сообщает издание O Jogo, лиссабонцы оказывали давление на арбитров.

Отмечается, что прокуратура открыла против "Бенфики" дело. Португальскому клубу грозит снятие очков. Кроме того, у "орлов" могут отобрать титулы, а также запретить участвовать команде в местных турнирах на протяжении трех лет.

"Бенфика" является 36-кратным чемпионом Португалии, 29-кратным обладателем Кубка и семикратным – Суперкубка страны. Лиссабонцы являются действующими чемпионами Португалии.

Напомним, что в августе "Бенфика" завоевала Суперкубок Португалии. Лиссабонцы обыграли "Виторию" со счетом 3:1.

Ранее в прошлом сезоне "Бенфика" оформила "золотой дубль": команда выиграла Кубок Португалии и оформила чемпионство.

В Лиге чемпионов сезона 2017/18 "Бенфика" заняла последнее место в группе А с "Манчестер Юнайтед", "Базелем" и ЦСКА, проиграв все шесть матчей с разницей мячей 1:14 и покинув еврокубки.