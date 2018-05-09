"Самый важный матч в моей карьере": тренер "Милана" перед поединком с "Ювентусом"

Перед финальным матчем Кубка Италии капитаны "Милана" и "Ювентуса" Леонардо Бонуччи и Джанлуиджи Буффон и их тренеры Дженнаро Гаттузо и Массимилиано Аллегри поделились ожиданиями от предстоящей встречи. Смотреть матч "Ювентус" – "Милан" можно с 22:00 на спутниковых каналах. Матч пройдет в Риме.

Тренер "Ювентуса" Аллегри заявил, что очень хочет выиграть Кубок в четвертый раз подряд.

"Мы должны играть с энтузиазмом и выиграть трофей, чтобы войти в историю. Я ожидаю, что ребята подарят болельщикам и клубу еще один прекрасный вечер. В играх с "Миланом" у нас всегда баланс. Нам будет противостоять команда, которая имеет в своем арсенале техничных игроков, которые могут создать трудности для нас", – сказал Аллегри.

Капитан туринской команды Буффон согласился со своим тренером. "Мы не всегда фавориты в матчах с "Миланом". В этих встречах всегда есть большой баланс, особенно по техническим показателям. Усталость? В таких играх ее не бывает", – отметил голкипер.

Тренер "Милана" Гаттузо отметил важность предстоящего матча.

"Готовиться к финалу будучи тренером – это совсем другое. Когда я был игроком, то был очень суеверным. В качестве тренера уже совершенно другой мир. Ты смотришь видео и анализируешь соперников, а потом идешь спать и думаешь "да у меня вся жизнь впереди, чтобы выспаться" – и обратно за работу. Я чувствую большое давление из-за того, что у нас миллионы болельщиков, из-за моих игроков и моих близких. Это самый важный матч в моей карьере, почти как финал чемпионата мира для нас. Нам нужно быть очень сосредоточенными и играть с правильным мышлением. Ум способен творить чудеса, и я надеюсь, что у нас получится это сделать. Это единственный способ обыграть их", – сказал Гаттузо.

Капитан миланского клуба Бонуччи выразил надежду, что у его команды получится выиграть трофей.

"Я в восторге от предстоящего матча, так как нам предстоит сыграть против сильнейшей команды Италии. Мы должны сыграть идеально, чтоб привезти трофей домой. Это очень важно для "Милана". Я уверен, что мы отдадим все силы", – заявил Бонуччи.