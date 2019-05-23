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Самый возрастной игрок чемпионатов Европы завершил карьеру

23 мая, 10:05

Вратарь сборной Венгрии Габор Кирай стал популярным благодаря своим штанам

Габор Кирай на Евро-2016
Габор Кирай на Евро-2016. Фото: AFP

Голкипер "Халадаша" Габор Кирай решил завершить игровую карьеру, говорится в сообщении клуба. Контракт вратаря с венгерским клубом истекает этим летом. В текущем сезоне 43-летний Кирай сыграл за "Халадаш" 24 матча, в которых пропустил 37 голов.

"Спасибо Габор Кирай! Легенда уходит в отставку!" - говорится в сообщении "Халадаша".

Ранее Кирай выступал за "Герту", "Кристал Пэлас", "Вест Хэм", "Астон Виллу", "Бернли", "Байер", "Мюнхен-1860" и "Фулхэм".

Напомним, Кирай получил всемирную известность во время чемпионата Европы 2016 года, когда сборная Венгрии вышла на турнир после 44-летнего перерыва. Одним из самых ярких игроков в составе венгерской команды был Кирай, который привлекал внимание, как своей игрой, так и одеждой. Габор все время играл в спортивных штанах. Голкипер помог команде дойти до 1/8 финала турнира, где венгры проиграли Бельгии (0:4). Он стал самым возрастным игроком в истории, принимавшим участие в матче чемпионата Европы. В игре 1/8 финала с Бельгией ему было 40 лет, 2 месяца и 25 дней.

Кстати, самый красивый гол на Евро-2016 забил забил партнера Кирая по сборной Золтан Гера:

Ранее мы писали, что украинский тренер Сергей Ребров сделал "Ференцварош" чемпионом Венгрии.

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Тег футбол, вратарь, сборная Венгрии, Габор Кирай

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sport24.ru

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