Сергей Ребров сделал "Ференцварош" чемпионом Венгрии

Золотые медали также выиграли украинские игроки клуба – Петряк и Харатин

"Ференцварош" досрочно стал чемпионом. Фото: Twitter

Украинский тренер Сергей Ребров привел "Ференцварош" к чемпионству Венгрии. Это рекордный 30-й успех команды в чемпионате. Также золотые медали в составе "Фради" выиграли полузащитники из Украины Игорь Харатин и Иван Петряк.

Сегодня главный соперник "Ференцвароша" – "Види" – потерял очки в матче 30-го тура против "Академии Пушкаша" (1:1) и уже не сможет отыграть отставание в 10 очков за три тура до окончания чемпионата.

Ребров возглавил венгерский клуб в августе прошлого года. Под его руководством команда провела 31 матч, добыла 21 победу, 6 раз проиграла и четырежды сыграла вничью. Ранее Ребров возглавлял "Динамо" и "Аль-Ахли".

24-летний Харатин присоединился к "Фради" в декабре прошлого года, перейдя из "Зари". Полузащитник сыграл в 13 матчах за новую команду, отметившись 1 голом и 3 ассистами. На счету 25-летнего Петряка 35 поединков за "Ференцварош", 6 голов и 12 результативных передач.

Ранее мы писали, что за тур до конца чемпионата Греции ПАОК из Салоник оформил чемпионство. Это стало возможным после победы клуба над "Левадиакосом" со счетом – 5:0. Два гола в матче забил украинский полузащитник Евгений Шахов.

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