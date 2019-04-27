Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Сергей Ребров сделал "Ференцварош" чемпионом Венгрии

27 апреля, 21:11

Золотые медали также выиграли украинские игроки клуба – Петряк и Харатин

"Ференцварош" досрочно стал чемпионом
"Ференцварош" досрочно стал чемпионом. Фото: Twitter

Украинский тренер Сергей Ребров привел "Ференцварош" к чемпионству Венгрии. Это рекордный 30-й успех команды  в чемпионате. Также золотые медали в составе "Фради" выиграли полузащитники из Украины Игорь Харатин и Иван Петряк.

Сегодня главный соперник "Ференцвароша" – "Види" – потерял очки в матче 30-го тура против "Академии Пушкаша" (1:1) и уже не сможет отыграть отставание в 10 очков за три тура до окончания чемпионата.

Ребров возглавил венгерский клуб в августе прошлого года. Под его руководством команда провела 31 матч, добыла 21 победу, 6 раз проиграла и четырежды сыграла вничью. Ранее Ребров возглавлял "Динамо" и "Аль-Ахли".

24-летний Харатин присоединился к "Фради" в декабре прошлого года, перейдя из "Зари". Полузащитник сыграл в 13 матчах за новую команду, отметившись 1 голом и 3 ассистами. На счету 25-летнего Петряка 35 поединков за "Ференцварош", 6 голов и 12 результативных передач.

Ранее мы писали, что за тур до конца чемпионата Греции ПАОК из Салоник оформил чемпионство. Это стало возможным после победы клуба над "Левадиакосом" со счетом – 5:0. Два гола в матче забил украинский полузащитник Евгений Шахов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Сергей Ребров, чемпионат Венгрии, Иван Петряк, Игорь Харатин

Вы сейчас просматриваете новость " Сергей Ребров сделал "Ференцварош" чемпионом Венгрии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

SportArena

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла от него

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике

Порошенко во втором туре лидировал только в одной области

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Марчук мощно обратился к России из-за войны против Украины

Шевчук: Шахтер тормозит развитие молодых украинских игроков

У Зеленского готовят восемь законопроектов

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

15 самых жутких и странных существ на планете

Дерби Донбасса и "Динамо" против "Львова": расписание матчей 26-го тура Премьер-лиги

Сегодня, 19:29

Хацкевич едет в неудобному сопернику, "Шахтер" без половины основы сыграет с "Мариуполем"

"Сын Бога" назвал десятку лучших боксеров планеты: Усик и Ломаченко – круче обидчика Кличко

Вчера, 23:25

Выше украинского Хайтека оказался только Кроуфорд

По Усику театр плачет: избивая грушу, боксер сделал неожиданную паузу

Вчера, 20:43

Во время отработки ударной серии украинский чемпион сыграл прямо-таки по Станиславскому

"А самому наглости хватает-то?": в Беларуси отреагировали на обидные слова Хацкевича

Вчера, 19:49

Наставник киевлян заявил, что белорусским спортсменам есть чему поучиться у украинских

"Уведут": жена нападающего "Динамо" обнажила грудь в лифте на Печерске

Вчера, 19:17

Стюардесса, покорившая сердце форварда киевлян Франа Соля, поражает своей формой после недавних родов

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану