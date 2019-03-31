Сарри послали, а его команда "включила" волю: обзор победы "Челси" над "Кардиффом"
После взбучки от фанатов обидчики "Динамо" выдали невероятную концовку в поединке АПЛ
Болельщики "Челси" в жесткой форме выразили негодование игрой своей команды и работой главного тренера Маурицио Сарри. Это произошло во время матча 32-го тура АПЛ против "Кардиффа".
На 53-й минуте по ходу замены в составе лондонского клуба, когда вместо полузащитника Педро на поле вышел Эден Азар, фанаты "Челси" принялись громко скандировать: "F*ck Sarri-ball" – "К черту футбол Сарри".
По ходу первого тайма команда Маурицио Сарри ни разу не пробила в створ ворот "Кардиффа". А пропустив во второй половине, "Челси" тем не менее добыл волевую победу со счетом 2:1. Эта волевая победа стала для обидчиков киевского "Динамо" уже четвертой подобной кряду над "Кардиффом".
Обзор матча "Кардифф" – "Челси" – 1:2
"Кардифф" – "Челси" – 1:2
Голы: Камараса, 46 - Аспиликуэта, 84, Лофтус-Чик, 90+1
"Кардифф": Этеридж - Пелтье, Моррисон, Манга, Беннетт - Гуннарссон, Артер (Ролс, 80) - Хойлетт, Камараса, Дж. Мерфи (Мендес-Лейнг, 90) Ньяссе (Зохоре, 85).
"Челси": Кепа - Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо - Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Баркли, Педро (Азар, 53), Игуаин (Жиру, 77), Виллиан.
Как сообщалось ранее, тренер "Челси" высказался о расистском скандале в Киеве: "Такие матчи надо останавливать".
Также сообщалось, что экс-"горняк" Бернард забил первый гол в Премьер-лиге в ворота команды Ярмоленко.
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