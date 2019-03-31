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Сарри послали, а его команда "включила" волю: обзор победы "Челси" над "Кардиффом"

Сегодня, 20:08

После взбучки от фанатов обидчики "Динамо" выдали невероятную концовку в поединке АПЛ

Виллиан и Азар после крутой победы "Челси"
Виллиан и Азар после крутой победы "Челси". Фото: AFP
Сарри послали, а его команда "включила" волю: обзор победы "Челси" над "Кардиффом" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0f3/f96/5ca0f3f96751b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0f3/f96/5ca0f3f96751b.png Футбол После взбучки от фанатов обидчики "Динамо" выдали невероятную концовку в поединке АПЛ

Болельщики "Челси" в жесткой форме выразили негодование игрой своей команды и работой главного тренера Маурицио Сарри. Это произошло во время матча 32-го тура АПЛ против "Кардиффа".

На 53-й минуте по ходу замены в составе лондонского клуба, когда вместо полузащитника Педро на поле вышел Эден Азар, фанаты "Челси" принялись громко скандировать: "F*ck Sarri-ball" – "К черту футбол Сарри".

По ходу первого тайма команда Маурицио Сарри ни разу не пробила в створ ворот "Кардиффа". А пропустив во второй половине, "Челси" тем не менее добыл волевую победу со счетом 2:1. Эта волевая победа стала для обидчиков киевского "Динамо" уже четвертой подобной кряду над "Кардиффом".

Обзор матча "Кардифф" – "Челси" – 1:2

"Кардифф" – "Челси" – 1:2
Голы: Камараса, 46 - Аспиликуэта, 84, Лофтус-Чик, 90+1

"Кардифф": Этеридж - Пелтье, Моррисон, Манга, Беннетт - Гуннарссон, Артер (Ролс, 80) - Хойлетт, Камараса, Дж. Мерфи (Мендес-Лейнг, 90)  Ньяссе (Зохоре, 85).

"Челси": Кепа - Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо - Ковачич, Жоржиньо (Лофтус-Чик, 64), Баркли, Педро (Азар, 53), Игуаин (Жиру, 77), Виллиан.

Как сообщалось ранее, тренер "Челси" высказался о расистском скандале в Киеве: "Такие матчи надо останавливать".

Также сообщалось, что экс-"горняк" Бернард забил первый гол в Премьер-лиге в ворота команды Ярмоленко.

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Тег чемпионат Англии, Челси Лондон, Маурицио Сарри, кардифф

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Сегодня|Спорт

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