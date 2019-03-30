Тренер в Челси" – о расистском скандале в Киеве: "Такие матчи надо останавливать"

Маурицио Сарри рассказал, что нужно делать в ситуациях сродни той, что произошла на НСК "Олимпийский" с Хадсоном-Одои

Хадсон-Одои в матче с "Динамо". Фото: Getty Images

Тренер в Челси" – о расистском скандале в Киеве: "Такие матчи надо останавливать" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f49/8e9/5c9f498e92b4d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f49/8e9/5c9f498e92b4d.png 2019-03-30T12:49:00+02:00 Футбол Маурицио Сарри рассказал, что нужно делать в ситуациях сродни той, что произошла на НСК "Олимпийский" с Хадсоном-Одои

Наставник "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал состояние Каллума Хадсона-Одои, который подвергся расистским оскорблениям в ходе матча за сборную Англии. А до того, по утверждению лондонского клуба, стал жертвой расизма во время матча с "Динамо" в Киеве, где забил один из голов в ворота Бойко.

"Мне не нравится говорить с ним об этой проблеме, поскольку, к сожалению, я не в состоянии ее решить. Конечно, Каллум молод, но обладает очень сильным характером. Я много наблюдал за ним после этой ситуации, так что думаю, что он достаточно силен", – сказал о своем футболисте Сарри.

"Знаете, в каждой стране хватает глупых людей. Это большая проблема. Нам нужно делать что-то еще. Возможно, будет правильным остановить матч на десять минут в случае первой подобной ситуации. Нам нужно правило для всего футбола. Правило, которое позволит нам останавливать матч", - заявил главный тренер "Челси".

Как сообщалось ранее, английский клуб разорвал контракт с игроком после обвинения в расизме.

Также сообщалось, что в Германии фанаты, кричавшие "хайль Гитлер", сами пришли в полицию.

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