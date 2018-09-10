Сборная Франции эффектно отпраздновала с болельщиками победу на ЧМ-2018

Сборная Франции провела первый домашний матч после победы на чемпионате мира 2018 года. В воскресенье французы обыграли команду Голландии Лиги наций дивизиона A. Встреча прошла в пригороде Парижа на стадионе "Стад де Франс" и завершилась победой хозяев со счетом – 2:1.

Сразу после финального свистка игроки и тренеры сборной Франции отпраздновали победу на ЧМ-2018 вместе с болельщиками, которых пришло на игру 80 тысяч. После окончания встречи футболисты под овации болельщиков по одному выходили на поле, а затем совершили круг почета с кубком мира.

Чемпионат мира выиграла сборная Франции, обыгравшая Хорватию (4:2). Для Франции это вторая победа в истории. Впервые французы стали чемпионами мира в 1998 году. Хорватия впервые в истории играла в финале мирового первенства.

"Золотой мяч", как лучший футболист ЧМ-2018, получил Лука Модрич. Серебряный мяч достался полузащитнику сборной Бельгии Эдену Азару, а бронзовый – нападающему сборной Франции Антуану Гризманну.