Сборная Германии не смогла обыграть Сербию в товарищеском матче

Пропустив гол в первом тайме, команда Йоахима Лёва смогла восстановить равновесие во втором

Германия - Сербия - 1:1. Фото: AFP

Сборная Германии не смогла обыграть Сербию в товарищеском матче //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2b9/e15/5c92b9e15bb01.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2b9/e15/5c92b9e15bb01.jpg 2019-03-21T00:10:17+02:00 Футбол Пропустив гол в первом тайме, команда Йоахима Лёва смогла восстановить равновесие во втором

Сборные Германии и Сербии сыграли вничью в товарищеском матче, который прошел в среду в "Вольфсбурге". Лука Йович в начале встречи вывел сербов вперед, а Леон Горецка во втором тайме сравнял счет. На добавленных минутах встречи красную карточку получил центрфорвард сербской сборной Милан Павков, который проводил свой первый поединок в футболке национальной сборной.

Несмотря на ничейный счет, статистически преимущество хозяев поля было существенным. Так, количество ударов в створ ворот – 10:1, владение мячом – 61 процент у Германии против 39 процентов у Сербии, угловые – 7:4.

































Германия – Сербия – 1:1 (0:1)

Голы: Йович(12) – Горецка (69)

Удаление: Павков (90+3)

Состав Германии: Нойер (тер Штеген, 46), Клостерманн (Керер, 90), Та, Зюле, Хальстенберг, Киммих, Гюндоган, Хаверц (Ройс, 46), Брандт (Горецка, 56), Сане (Шульц, 90+6), Вернер.

Состав Сербии: Дмитрович, Рукавина, Спаич, Миленкович, Богосавац (Митрович, 80), Милинкович-Савич (Лукич, 62), Максимович (Йовичич, 88), Ляич, Лазович (Живкович, 79), Гачинович (Радоньич, 63), Йович (Павков, 71).

Ранее мы писали, что бывший капитан сборной Германии Филипп Лам стал почетным гражданином Мюнхена. Он стал первым спортсменом в истории города, которого отметили подобным образом.

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