Сборная Грузии впервые победила в отборе на Евро-2020
На своем поле грузины забили три гола команде Гибралтара
Сегодня стартовали отборочные матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. В Тбилиси встретились представители группы D сборные Грузии и Гибралтара. Хозяева поля без особого труда выиграли поединок – 3:0.
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Счет был открыт на 30-й минуте после удара Валериана Гвилии, на 59-й минуте Георгий Папунашвили удвоил преимущество хозяев, а точку в матче на 76-й минуте поставил Вато Арвеладзе, реализовавший пенальти.
Для грузин это первая победа в отборочном турнире, гибралтарцы второй раз проиграли. В этой группе сегодня также сыграют Дания и Ирландия.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Обзор первого тайма матча Грузия – Гибралтар:
Обзор второго тайма матча Грузия – Гибралтар:
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