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Сборная Грузии впервые победила в отборе на Евро-2020

7 июня, 21:16

На своем поле грузины забили три гола команде Гибралтара

Грузия легко обыграла Гибралтар
Грузия легко обыграла Гибралтар. Фото: Twitter

Сегодня стартовали отборочные матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. В Тбилиси встретились представители группы D сборные Грузии и Гибралтара. Хозяева поля без особого труда выиграли поединок – 3:0.

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Счет был открыт на 30-й минуте после удара Валериана Гвилии, на 59-й минуте Георгий Папунашвили удвоил преимущество хозяев, а точку в матче на 76-й минуте поставил Вато Арвеладзе, реализовавший пенальти.

Для грузин это первая победа в отборочном турнире, гибралтарцы второй раз проиграли. В этой группе сегодня также сыграют Дания и Ирландия.

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 Команды

ИВНПМО
1 ИРЛАНДИЯ22002-06
2 ШВЕЙЦАРИЯ21105-34
3 ГРУЗИЯ31023-33
4 ДАНИЯ10103-31
5 ГИБРАЛТАР20020-40

Обзор первого тайма матча Грузия – Гибралтар:

Обзор второго тайма матча Грузия – Гибралтар:

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Тег Евро-2020, сборная Грузии, сборная Гибралтара

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Сегодня|Спорт

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