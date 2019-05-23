Сборная Португалии назвала состав на финальную часть Лиги наций

Первый победитель турнира определится 9 июня в Порту

Португальцы назвали состав на домашний турнир. Фото: AFP

С 5 по 9 июня в Португалии пройдет финал четырех Лиги наций, в котором примут участие сборные Португалии, Англии, Голландии и Швейцарии. Хозяева турнира огласили состав на турнир. Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш вызвал 23 футболиста.

Вратари: Бету ("Гезтепе", Турция), Жозе Са ("Олимпиакос", Греция), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон", Англия).

Бету ("Гезтепе", Турция), Жозе Са ("Олимпиакос", Греция), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон", Англия). Защитники: Жоау Канселу ("Ювентус", Италия), Нельсон Семеду ("Барселона", Испания), Жозе Фонте ("Лилль", Франция), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Марио Руи ("Наполи", Италия), Рафаэль Геррейро ("Боруссия" Д, Германия).

Жоау Канселу ("Ювентус", Италия), Нельсон Семеду ("Барселона", Испания), Жозе Фонте ("Лилль", Франция), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Марио Руи ("Наполи", Италия), Рафаэль Геррейро ("Боруссия" Д, Германия). Полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба - "Вулверхэмптон", Англия), Вильям Карвальо ("Бетис", Испания), Бруно Фернандеш ("Спортинг"), Пицци ("Бенфика").

Данилу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба - "Вулверхэмптон", Англия), Вильям Карвальо ("Бетис", Испания), Бруно Фернандеш ("Спортинг"), Пицци ("Бенфика"). Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Рафа Силва, Жоао Фелиш (оба - "Бенфика"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон", Англия), Диего Соуза ("Брага"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия", Испания).

В первом полуфинале 5 июня встретятся Португалия – Швейцария, на следующий день сыграют Англия - Голландия. Проигравшие пар разыграют "бронзу", а победители сразятся за кубок Лиги наций 9 июня.

Напомним, сборная Португалии является соперником сборной Украины в отборе на Евро-2020. В марте команды встречались в Португалии и сыграли вничью – 0:0.

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