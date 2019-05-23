Сборная Португалии назвала состав на финальную часть Лиги наций
Первый победитель турнира определится 9 июня в Порту
С 5 по 9 июня в Португалии пройдет финал четырех Лиги наций, в котором примут участие сборные Португалии, Англии, Голландии и Швейцарии. Хозяева турнира огласили состав на турнир. Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш вызвал 23 футболиста.
- Вратари: Бету ("Гезтепе", Турция), Жозе Са ("Олимпиакос", Греция), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон", Англия).
- Защитники: Жоау Канселу ("Ювентус", Италия), Нельсон Семеду ("Барселона", Испания), Жозе Фонте ("Лилль", Франция), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Марио Руи ("Наполи", Италия), Рафаэль Геррейро ("Боруссия" Д, Германия).
- Полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба - "Вулверхэмптон", Англия), Вильям Карвальо ("Бетис", Испания), Бруно Фернандеш ("Спортинг"), Пицци ("Бенфика").
- Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Рафа Силва, Жоао Фелиш (оба - "Бенфика"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон", Англия), Диего Соуза ("Брага"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия", Испания).
В первом полуфинале 5 июня встретятся Португалия – Швейцария, на следующий день сыграют Англия - Голландия. Проигравшие пар разыграют "бронзу", а победители сразятся за кубок Лиги наций 9 июня.
Напомним, сборная Португалии является соперником сборной Украины в отборе на Евро-2020. В марте команды встречались в Португалии и сыграли вничью – 0:0.
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