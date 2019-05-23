Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Сборная Португалии назвала состав на финальную часть Лиги наций

23 мая, 15:29

Первый победитель турнира определится 9 июня в Порту

Португальцы назвали состав на домашний турнир
Португальцы назвали состав на домашний турнир. Фото: AFP

С 5 по 9 июня в Португалии пройдет финал четырех Лиги наций, в котором примут участие сборные Португалии, Англии, Голландии и Швейцарии. Хозяева турнира огласили состав на турнир. Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш вызвал 23 футболиста. 

  • Вратари: Бету ("Гезтепе", Турция), Жозе Са ("Олимпиакос", Греция), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон", Англия).
  • Защитники: Жоау Канселу ("Ювентус", Италия), Нельсон Семеду ("Барселона", Испания), Жозе Фонте ("Лилль", Франция), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Марио Руи ("Наполи", Италия), Рафаэль Геррейро ("Боруссия" Д, Германия).
  • Полузащитники: Данилу Перейра ("Порту"), Рубен Невеш, Жоао Моутиньо (оба - "Вулверхэмптон", Англия), Вильям Карвальо ("Бетис", Испания), Бруно Фернандеш ("Спортинг"), Пицци ("Бенфика").
  • Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Рафа Силва, Жоао Фелиш (оба - "Бенфика"), Диогу Жота ("Вулверхэмптон", Англия), Диего Соуза ("Брага"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия", Испания).

В первом полуфинале 5 июня встретятся Португалия – Швейцария, на следующий день сыграют Англия - Голландия. Проигравшие пар разыграют "бронзу", а победители сразятся за кубок Лиги наций 9 июня.

Напомним, сборная Португалии является соперником сборной Украины в отборе на Евро-2020. В марте команды встречались в Португалии и сыграли вничью – 0:0.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сборная Португалии, Лига наций УЕФА

Вы сейчас просматриваете новость " Сборная Португалии назвала состав на финальную часть Лиги наций". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

В РФ: Зеленский хочет завезти евреев в «зачищенный» Донбасс

Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли

Ребров: Я возмущен решением Петряка

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Куркума спасет больные суставы

Быстро и полезно: незабываемо вкусные оладьи

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт

Ученые нашли доказательства того, что Вселенная — это голограмма

Подруга игрока Реала: футболист не меняет белье неделями. Фото

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Савченко на инаугурации Зеленского удивила нарядом

Чемпионат мира по хоккею 2019: результаты, расписание, таблицы

Сегодня, 11:31

Чемпионское звание защищает сборная Швеции

Два гола и два удаления: "Шахтер" и "Динамо" сыграли последнее дерби в сезоне

Вчера, 21:34

После поединка "Шахтер" устроил чемпионский концерт для болельщиков

Умер легендарный гонщик Формулы-1 Ники Лауда

21 мая, 10:11

Австриец долго боролся с болезнями, которые были следствием аварии во время гонок

Стало известно, чем занимался в Германии Кличко, пока его бывшая невеста светила трусами в США

20 мая, 23:44

Знаменитый украинский боксер отведал инновационной пищи от немецких стартапов и сказал: "Вкусняшка!"

Спортсменки в соцсетях: рейтинг ТОП-10 самых популярных в Instagram

20 мая, 19:20

Первое место занимает Ронда Роузи – медалистка Олимпиады и ЧМ в дзюдо, экс-боец UFC и рестлер

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?

У Леонардо ДиКаприо отобрали "Оскар"

Кабмин значительно усложнил установку котлов и бойлеров дома
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь