Сборная России с трудом обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

Во вторник, 11 июня, в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России на своем поле минимально обыграла команду Кипра – 1:0. Победный гол в концовке первого тайма забил полузащитник Алексей Ионов.

Россия – Кипр – 1:0

Гол: Ионов (38)

Другие матчи группы

Казахстан – Сан-Марино – 4:0

Бельгия – Шотландия – 3:0

Турнирная таблица

N Команды И В Н П М О 1 БЕЛЬГИЯ 4 4 0 0 11-1 12 2 РОССИЯ 4 3 0 1 15-3 9 3 КАЗАХСТАН 4 2 0 2 7-7 6 4 ШОТЛАНДИЯ 4 2 0 2 4-7 6 5 КИПР 4 1 0 3 6-5 3 6 САН-МАРИНО 4 0 0 4 0-20 0

Кстати, 10 июня в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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