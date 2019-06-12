Сборная России с трудом обыграла Кипр в отборе на Евро-2020
Победный гол в концовке первого тайма забил Ионов
Во вторник, 11 июня, в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России на своем поле минимально обыграла команду Кипра – 1:0. Победный гол в концовке первого тайма забил полузащитник Алексей Ионов.
Россия – Кипр – 1:0
Гол: Ионов (38)
Другие матчи группы
Казахстан – Сан-Марино – 4:0
Бельгия – Шотландия – 3:0
Турнирная таблица
Кстати, 10 июня в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Сборная России с трудом обыграла Кипр в отборе на Евро-2020". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"