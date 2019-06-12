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Сборная России с трудом обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

12 июня, 00:03

Победный гол в концовке первого тайма забил Ионов

Победа в Нижнем Новгороде. Фото РФС
Победа в Нижнем Новгороде. Фото РФС.

Во вторник, 11 июня, в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России на своем поле минимально обыграла команду Кипра – 1:0. Победный гол в концовке первого тайма забил полузащитник Алексей Ионов. 

Россия – Кипр – 1:0

Гол: Ионов (38)

Другие матчи группы

Казахстан – Сан-Марино – 4:0

Бельгия – Шотландия – 3:0

Турнирная таблица

N

 Команды

ИВНПМО
1 БЕЛЬГИЯ440011-112
2 РОССИЯ430115-39
3 КАЗАХСТАН42027-76
4 ШОТЛАНДИЯ42024-76
5 КИПР41036-53
6 САН-МАРИНО40040-200

Кстати, 10 июня в отборе на Евро-2020 сборная Украины минимально обыграла Люксембург. Победный гол уже в дебюте встречи забил Роман Яремчук. На летний перерыв наша команда ушла лидером своей группы.

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Тег сборная России, Евро-2020, сборная Кипра

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Сегодня|Спорт

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