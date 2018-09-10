Сборная Украины проведет первый домашний матч отбора на Евро-2020 во Львове

Вчера, 10:55

Имена своих соперников сборная Украины узнает 2 декабря этого года

Фото ФК &quot;Заря&quot;
Фото ФК "Заря"

Первый матч на своем поле в отборочном турнире Евро-2020 национальная команда Украины проведет во Львове на местной "Арене Львов". Об этом перед поединком Лиги наций Украина – Словакия сообщил президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. Напомним, вчера во Львове состоялся матч второго тура европейской Лиги наций, в котором сборная Украины обыграла Словакию – 1:0

"Львов – это необыкновенный город со славными футбольными традициями, здесь по-особенному болеют за сборную, и Львов является надежной футбольной крепостью главной команды страны. Поэтому первый домашний поединок сборной в рамках отбора к Евро-2020 состоится на "Арене Львов", – сказал Павелко.

Добавим, что имена своих соперников сборная Украины узнает 2 декабря этого года, когда состоится жеребьевка в Дублине. Матчи первых двух туров квалификации Евро-2020 запланировано на период с 21-го по 26 марта 2019 года.

Согласно решению УЕФА, матч Украина – Словакия проходил при пустых трибунах.Дисциплинарный комитет УЕФА наказал ФФУ одним матчем без зрителей еще 19 ноября 2015 года за кельтский крест на баннере в последнем домашнем матче квалификации к Евро-2016 в Киеве с Испанией.
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ФФУ

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