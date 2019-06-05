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Сборная Украины выиграла Кубок Лобановского

5 июня, 20:15

В финальном матче наша молодежка обыграла Израиль

Украинцы празднуют гол в ворота Израиля
Украинцы празднуют гол в ворота Израиля. Фото: ФФУ

Сегодня в Киеве завершился международный футбольный турнир Кубок Валерия Лобановского. В нем принимали участие молодежные сборные (U21) Украины, Кипра, Болгарии и Израиля.

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Позавчера в полуфиналах Украина уверенно обыграла Кипр – 3:0, а Израиль одолел в серии послематчевых пенальти Болгарию – 1:1 (6:5).

Финальный матч с израильтянами сложно складывался для нашей команды. Уже на 37-й минуте она осталась в меньшинстве. Артем Козак получил красную карточку за удар соперника локтем. Гости владели инициативой и проводили опасные атаки, но сборной Украины удалось вырвать победу. Вышедший на замену Михаил Мудрык забил победный мяч на 69-й минуте. Победа подопечных Руслана Ротаня – 1:0 и трофей остается в Украине.

В финальном матче наша команда играла в таком составе: Билык, Бабогло, Чеберко, Лебеденко (Стецьков, 60), Топалов (Леднев, 87), Козак, Алибеков (Быков, 46), Кожушко, Смирный (Мудрык, 60), Милованов, Билошевский.

Бронзовым призером турнира стала сборная Болгарии, которая в матче за третье место переиграла Кипр в серии пенальти – 0:0 (5:4).

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Тег футбол, Сборная Украины U21, Кубок Лобановского

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Сегодня|Спорт

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