Сборная Украины занимает 35-е в рейтинге ФИФА
Украинская сборная еще не проводила матчей в этом году
15 марта Международная федерация футбола опубликовала новый рейтинг для национальных сборных.
По сравнению с предыдущим рейтингом ФИФА, украинская команда осталась на 35-м месте. В топ-10 произошло лишь одно изменение: сборная Польши сравнялась по очкам с Испанией и обе команды делят шестое место. Десятка лучших команд мира выглядит так: Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Испания, Швейцария, Франция, Чили...
Самый большой скачок в рейтинге сделала сборная Андорры – плюс семь позиций (130-е место сейчас). А самое большое падение у Азербайджана – минус восемь мест (127-й сейчас).
Всего в мировом рейтинге 211 национальных сборных.
Напомним, что 23 марта в Испании сборная Украины сыграет с командой Саудовской Аравии товарищеский матч. Кроме того, подопечные Андрея Шевченко 27 марта в Льеже встретятся со сборной Японии.
Ранее стало известно, что сборная Украины проведет товарищеский матч с четырехкратным чемпионом мира - командой Италии. Спарринг состоится 10 октября в Италии.
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