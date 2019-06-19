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Сборную Испании возглавил специалист, ни дня не работавший главным тренером

19 июня, 18:53

Бывший ассистент Луиса Энрике подменял наставника сборной Испании в трех последних поединках

Роберт Морено - новый тренер сборной Испании
Роберт Морено - новый тренер сборной Испании. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул свою должность. Новым тренером команды стал его помощник Роберт Морено. Об этом было сообщено на специальной пресс-конференции Федерации футбола Испании в среду. Интересно, что Морено ни дня не работал главным тренером – он всегда был ассистентом. Его страницы нет в английской и других языковых версиях Wikipedia, кроме испанской.

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Луис Энрике возглавлял испанскую сборную с лета 2018 года. При нем команда одержала пять побед в семи матчах. Однако 49-летний специалист по семейным причинам отсутствовал в трех последних играх отбора Евро-2020 с Мальтой (2:0), Фарерами (4:1) и Швецией (3:0). В этих матчах командой руководил Морено.

41-летний Морено до этого работал ассистентом Луиса Энрике в "Роме", "Сельте" и "Барселоне". Летом 2017-го он вернулся в "Сельту" в качестве помощника Хуана Карлоса Унсуэ, а спустя год перешел на работу в сборную Испании.

В своем последнем поединке отбора на Евро-2020 Сборная Испании благодаря двум пенальти обыграла Швецию в отборе на Евро-2020

До этого испанские футболисты на выезде обыграли команду Мальты со счетом 2:0

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Тег тренер, сборная Испании, Луис Энрике, Роберт Морено

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Сегодня|Спорт

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