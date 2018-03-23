Сборную России поставили на колени в Москве: 0:3 от бразильцев

Сегодня, 20:06

Хозяева чемпионата мира на своем поле в товарищеском матче разгромлены сборной Бразилии

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев. Фото AFP
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев. Фото AFP

Сборная России, которая будет хозяином чемпионата мира 2018 года, провела первый спарринг в этом году. Соперником была сборная Бразилии.

В первом тайме поединка в Москве зрители голов не увидели. В дебюте второго стандартное положение сборной Бразилии привело к удару головой в угол – вратарь Игорь Акинфеев отбил перед собой, а Миранда добил мяч в сетку. Интересно, что за минуту до гола лишь чудо спасло российскую сборную от взятия ворот – мяч после рикошета от защитника угодил в голову Акинфееву.

На 62-й минуте Фелипе Коутинью реализовал 11-метровый. А через пять минут Виллиан обыграл двоих защитников на правом фланге и отдал передачу точно на голову Паулиньо, который свой шанс не упустил. Забив три гола за 13 минут в старте второго тайма, Бразилия продолжила атаковать, но больше мячи в ворота Акинфеева не влетали.

"В первом тайме набегались, потеряли много сил в своих атаках, устали во втором. За счет чего можем прибавить в ближайшие три месяца? Не могу пока сказать. Тренеры должны разобрать игру и сделать выводы", – сказал после матча центральный защитник российской сборной Илья Кутепов.

Отметим, что в 21:00 в Испании пройдет матч с участием команды Андрея Шевченко: онлайн-трансляция Украина – Саудовская Аравия уже идет на нашем сайте.
товарищеский матч, сборная России, сборная Бразилии

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Сегодня|Спорт

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