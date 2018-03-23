Сборную России поставили на колени в Москве: 0:3 от бразильцев

Сборная России, которая будет хозяином чемпионата мира 2018 года, провела первый спарринг в этом году. Соперником была сборная Бразилии.

В первом тайме поединка в Москве зрители голов не увидели. В дебюте второго стандартное положение сборной Бразилии привело к удару головой в угол – вратарь Игорь Акинфеев отбил перед собой, а Миранда добил мяч в сетку. Интересно, что за минуту до гола лишь чудо спасло российскую сборную от взятия ворот – мяч после рикошета от защитника угодил в голову Акинфееву.

На 62-й минуте Фелипе Коутинью реализовал 11-метровый. А через пять минут Виллиан обыграл двоих защитников на правом фланге и отдал передачу точно на голову Паулиньо, который свой шанс не упустил. Забив три гола за 13 минут в старте второго тайма, Бразилия продолжила атаковать, но больше мячи в ворота Акинфеева не влетали.

"В первом тайме набегались, потеряли много сил в своих атаках, устали во втором. За счет чего можем прибавить в ближайшие три месяца? Не могу пока сказать. Тренеры должны разобрать игру и сделать выводы", – сказал после матча центральный защитник российской сборной Илья Кутепов.

Отметим, что в 21:00 в Испании пройдет матч с участием команды Андрея Шевченко: онлайн-трансляция Украина – Саудовская Аравия уже идет на нашем сайте.