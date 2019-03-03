"Сегодня моя мечта исполнилась": Дэвид Бэкхем открыл статую самому себе в США

В Лос-Анджелесе перед стадионом клуба "Гэлакси" установили статую Дэвида Бекхэма, на открытии присутствовал футболист с женой

Дэвид и Виктория Бекхэм на открытии статуи футболисту в Лос-Анджелесе. Фото: AFP

"Сегодня моя мечта исполнилась": Дэвид Бэкхем открыл статую самому себе в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ba3/631/5c7ba36312fde.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ba3/631/5c7ba36312fde.jpg 2019-03-03T11:54:00+02:00 Футбол В Лос-Анджелесе перед стадионом клуба "Гэлакси" установили статую Дэвида Бекхэма, на открытии присутствовал футболист с женой

В Лос-Анджелесе перед стадионом местной футбольной команды "Гэлакси" состоялась торжественная церемония открытия статуи бывшего игрока клуба Дэвида Бэкхема. Отметим, что церемония прошла перед стартовым поединком для "Лос-Анджелес Гэлакси" в сезоне-2019, в котором победный гол забил шведский форвард Златан Ибрагимович.

"Все мои слова благодарности – вам, болельщики. Когда я только переехал в Лос-Анджелес, мне сказали, что это город, в котором исполняются мечты. Что же, Лос-Анджелес, сегодня моя мечта исполнилась. Спасибо вам большое!" – сказал сам Бекхэм на церемонии, обращаясь к болельщикам.

Бекхэм перешел в "Гэлакси" из английского "Манчестер Юнайтед" в 2007 году и выступал за американскую команду до 2012 года. Он был первым игроком, который подписал соглашение по правилу, позволяющему выводить контракт из-под платежной ведомости. Впоследствии это правило получило название "правило Бекхэма".

Бекхэм помог "Гэлакси" дважды завоевать Supporters Shield (2010, 2011) – награду выдаваемую команде, набравшей наибольшее количество очков в регулярном чемпионате, а также два раза вместе с клубом из Лос-Анджелеса стал чемпионом MLS (2011, 2012).













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