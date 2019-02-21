Сегодня "Шахтер" и "Динамо" проведут ответные матчи Лиги Европы: что говорят тренеры и эксперты

Сергей Морозов и Геннадий Литовченко – об ответных играх 1/16 ЛЕ с участием украинских грандов

Марлос и компания. "Горняки" из дождливого Киева прилетели в солнечный Франкфурт за победой. Фото shakhtar.com.

Сегодня "Шахтер" и "Динамо" проведут ответные матчи Лиги Европы: что говорят тренеры и эксперты Кинзерский Эдуард , Андрей Лапченко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e4f/83a/5c6e4f83a00cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e4f/83a/5c6e4f83a00cb.jpg 2019-02-21T09:24:00+02:00 Футбол Сергей Морозов и Геннадий Литовченко - об ответных играх 1/16 ЛЕ с участием украинских грандов

Во Франкфурт, где состоится ответная игра "Шахтера" с "Айнтрахтом" в 1/16 Лиги Европы (первая — 2:2), Паулу Фонсека взял 21 футболиста. Дома остались дисквалифицированные Степаненко и Кривцов, а также травмированный Ордец. Зато восстановился другой центрбек – новичок "горняков" Бондаренко. Журналист "Сегодня" проходил паспортный контроль вместе с игроками, пребывали они в отменном расположении духа. Хочолава живо объяснял Тотовицкому и Коваленко премудрости какой-то компьютерной игры. А Пятов, приняв поздравление с рождением сына, рассказал: "Назвали Львом. В честь Льва Яшина? Можно и так считать (с улыбкой). А если серьезно, это имя выбрали с женой еще перед рождением первого ребенка. Но родилась Даша, потом Милана, потом Майя. Это для дочерей имена приходилось придумывать, а для сына оно было готово".

В полете с "Сегодня" пообщался футбольный эксперт Сергей Морозов. "Наконец-то мы сыграем с "Айнтрахтом" 11 на 11, — пошутил он. — Первый матч показал, что с этой командой можно играть. Да и в немецкой прессе пишут, что шансы 50 на 50. Во всяком случае, атака "Шахтера" однозначно интереснее, чем оборона "Айнтрахта". Франкфурт мне вообще показался непохожим на классическую немецкую команду. Другие на их месте постарались бы в концовке дожать, а они, после того, как счет стал 2:2, как-то сникли. Если в ответной игре трибуны с первых минут погонят "Айнтрахт" вперед — дай бог. "Шахтеру" будет только на руку, если немцы понесутся в атаку".

Пример от младших. После результативной ничьей (2:2) в Пирее "Динамо" примет "Олимпиакос" на "Олимпийском". К ответной встрече киевляне подошли с одной кадровой потерей: партнерам не поможет Кадар. У греков не сыграют защитник Вукович, полузащитники Христодулопулос и Камара. Все — ключевые исполнители.

"От второго поединка жду победы, — признался "Сегодня" Геннадий Литовченко, экс-игрок "Динамо" и "Олимпиакоса". — Хотя в Киеве нас устроит и 0:0. Думаю, хозяева в своей игре будут исходить из результата матча в Греции: постараются предельно собранно работать с мячом и эффективно сыграть на контратаках. Функциональная готовность? На уровне. Вы сами могли видеть, что ребята во втором тайме пирейской встречи шли вперед до конца и уже под самый занавес сравняли, добившись в итоге положительного результата. Что касается Соля, то, понятное дело, ему сложно раскрыться вот так сразу. В Греции, к примеру, он больше играл в подыгрыше, так как вся команда прежде всего думала об обороне. Греческие журналисты? Да, звонили мне. Правда, это было еще до первой игры. Но трубку, если честно, так и не поднял (смеется)".

Накануне пример старшим показаи младшие. "Динамо" U19 в 1/16 финала Юношеской Лиге УЕФА выбило "Ювентус" – 3:0. В составе хозяев играли трое ребят, прошедших зимой сбор с первой командой: 17-летний голкипер Нещерет, полузащитник Цитаишвили и защитник Попов, на счету которого третий гол в матче.

Слова тренеров перед матчами

Паулу Фонсека: "Малышев пока не готов выйти в старте. Как и Бондаренко"

После харьковского матча "Сегодня" интересовалась у Паулу Фонсеки, готов ли Малышев отыграть весь матч во Франкфурте на позиции удаленного Степаненко? Тогда коуч "горняков" ответил: "Посмотрю, как Макс отработает эту неделю". А вчера прояснил:

— Да, я помню тот ваш вопрос. И сейчас готов на него ответить честно: Малышев еще не готов провести полный матч и выйти завтра в стартовом составе. Так же, как и Бондаренко. Он тренируется с нами всего несколько дней и не успел войти в наш ритм. Завтра на позиции Кривцова сыграет Матвиенко.

— Вопрос от немецких СМИ: не боится ли Фонсека завтрашнего аншлага на стадионе?

— Но это ведь здорово! Когда играешь при полном стадионе, это идеальный сценарий для меня. Понимаю, что большая часть арены будет болеть против нас, но мы постараемся настроиться. Завтра вы увидите храбрый и смелый "Шахтер".

Александр Хацкевич: "В этом году у нас команда с более атакующими игроками"

Год назад "Динамо" на той же стадии Лиги Европы прошло греческий АЕК, после гостевых 1:1 дома сыграв 0:0. Но по той же схеме проходить сейчас "Олимпиакос" Александр Хацкевич не планирует:

— Сейчас у нас другая команда, более атакующие футболисты. И завтра в атаке мы должны быть более агрессивны, — сказал в среду тренер киевлян.

— Шепелев в Греции был первым по количеству передач, но не всегда по качеству...

— Давайте посмотрим, где ошибался Шепелев. Когда он отдавал последний пас. В такие моменты он рисковал, а мы это поощряем. Сегодня пас не прошел, пройдет завтра.

— Самые низкие оценки за первый матч у "Динамо" получил вратарь.

— Журналисты имеют право на мнение. Мы игру Дениса оценили, как достаточно надежную. И спасал, и атаки начинал. Были и ошибки, но уверен в Бойко.

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АВТОРЫ: Кинзерский Эдуард , Андрей Лапченко Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.