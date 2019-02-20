Юноши "Динамо" разгромили "Ювентус" в Лиге чемпионов
Киевляне забили туринцам три мяча и вышли в 1/8 финала турнира
Киевское "Динамо" вышло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. В домашнем поединке "Динамо" (U-19) разгромило туринский "Ювентус" со счетом – 3:0.
Динамовцам удался быстрый гол. После удара Евгения Исаенко голкипер "Юве" отбил мяч, но первым на добивание успел Артур Ващишин. Еще два гола хозяева забили после перерыва. На 69-й минуте Сергей Булеца сделал хороший рейд с центра поля и пробил в угол, мяч от штанги влетел в ворота. А добил итальянцев на 85-й минуте Денис Попов, который замкнул головой навес с углового.
Таким образом, "Динамо" вышло в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Соперника по следующему раунду киевляне узнают 22 февраля.
Напомним, что основной состав "Динамо" 21 февраля сыграет ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. На НСК "Олимпийский" киевляне примут греческий "Олимпиакос". Первый поединок завершился со счетом – 2:2.
Напомним, что во время матча на трибунах греческие полицейские применили дубинки против болельщиков "Динамо". По сообщениях очевидцев, случилось это из-за отказа наших фанатов подняться на несколько рядов выше.
Ранее мы рассказывали о драке болельщиков "Динамо" и "Бешикташа":
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