Сегодня "Шахтер" стартует в своей 13-й Лиге чемпионов

Сегодня матчем в Харькове с немецким "Хоффенхаймом" донецкий "Шахтер" в 13-й раз в своей истории возьмет старт в групповом раунде Лиги чемпионов.

"Лига чемпионов – соревнование, которое мотивирует всех нас: и меня, и игроков, и всех сотрудников клуба. Это турнир, дающий нам возможность показать себя всей Европе. Поэтому я не переживаю, наоборот, очень мотивирован, и с нетерпением жду первого матча", – сказал накануне тренер "горняков" Паулу Фонсека. И судя по всему, не лукавил. На вчерашней открытой тренировке "Шахтера", проходившей на базе в Святошино, футболисты и тренеры "оранжево-черных" были абсолютно раскрепощены, много шутили. Когда дело дошло до "квадратов", Фонсека на пару со своим ассистентом Игорем Дуляем азартно отработали в компании "стариков" – Пятова, Ракицкого, Степаненко, Кривцова – не стесняясь при этом и роли "собачек". В одном из эпизодов, когда португальский коуч находился в кругу, Пятов пробросил мяч ему в "домик" и (улыбаясь, как и сам Паулу) принялся извиняться: "У меня случайно получилось!". Отметим, что в тренировке "горняков" не принимали участия травмированные Нем и Дентиньо. А это значит, что компанию Марлосу и Тайсону во второй линии нападения дончан составит скорее всего Болбат, хорошо отыгравший против "Александрии".

Соперник "горняков" "Хоффенхайм" прилетел в Харьков вчера около 14:00, поселившись в отеле Superior Golf & Spa Resort – том самом, где жили и все соперники "оранжево-черных" в прошлогодней Лиге чемпионов. Которые, напомним, покидали поле ристалища исключительно "на щите".

Юлиан Нагельсман, самый молодой (31 год) тренер Бундеслиги на дебютный для себя и своей команды матч Лиги чемпионов, не смог привезти всех сильнейших. Дома остались травмированные центрбеки Адамс и Хюбнер, а также атакующий полузащитник Амири. Зато вернулся в строй, залечив травму голеностопа, тезка и старый "знакомый" Андрея Пятова – вице-чемпион мира Крамарич. Напомним, что именно этот хорватский форвард дважды огорчил нашего кипера, защищавшего ворота сборной Украины в решающем матче отбора на мундиаль-2018.

ТАНЦЫ ДЕБЮТАНТОВ. Су­­дить поединок будет 38-летний датчанин Якоб Келет, для которого это будет дебют в основном турнире ЛЧ. Прежде этот рефери уже обслуживал домашний еврокубковый поединок с участием донецкого клуба, но не "Шахтера", а "Металлурга": летом 2012 года он зафиксировал разгромную победу "сине-белых" над черногорским "Челиком" (7:0) в квалификации ЛЕ. Примечательно, что тот матч был дебютным в Украине для Мораеса, и бразилец сходу отметился забитым мячом. Сегодня Жуниор проведет свою первую еврокубковую игру за "горняков". Хотелось бы, чтобы сейчас в Харькове он сделал римейк – тоже начал с голом.

Нельзя не отметить еще один интересный факт об арбитре встречи. Якоб Келет родился в семье потомственных танцоров. Его отец Карстен был вице-президентом датской ассоциации спортивных танцев, младший брат Матиас – известный хореограф и судья танцевальных шоу, а сестра Таня – двукратная чемпионка мира по спортивным танцам. Так что применительно к сегодняшнему поединку вполне уместен вопрос: "Ну что, потанцуем?".

Тренеры: "новаторский" бег и откровения по составу

Лига чемпионов благодаря "Шахтеру" возвращается в Харьков. Первыми прибыли на место событий футболисты "Хоффенхайма". Для них это – дебют в основном турнире самого престижного турнира Старого Света. Но никакого волнения они не выдают. Ни капитан команды Фогт, ни тренер Нагельсманн, пришедшие на традиционную предматчевую пресс-конференцию по очереди, что для подобных мероприятий довольно редкий случай. Впрочем, для футболиста в этом был свой плюс. "Хорошо, что буду отвечать один, – усмехнулся Фогт после вопроса о том, как ему и его партнерам работается под руководством 31-летнего наставника. – Скажу честно, он нас гоняет будь здоров! Я бы сказал, что у него для нас чересчур много работы – столько идей...". Удостовериться в этом, правда, не удалось. Разрешенные первые 15 минут тренировки футболисты "Хоффенхайма" посвятили бегу и ничего новаторского, что приписывают наставнику, никто не увидел.

Юлиан Нагельсманн, под стать своему возрасту, оказался довольно простым в общении, постоянно улыбался и прямо отвечал на любые вопросы. "Кто из ранее травмированных будет играть? Акпогума выйдет, он в хорошей форме. А вот Гриллич и Бернет под большим вопросом". Об интересе "Хоффенхайма" к хавбеку "Шахтера" Степаненко тренер ничего не слышал. А на вопрос, какой костюм он наденет на игру, ответил оригинально: "Решать тренерскому штабу".

К слову, о костюмах. Капитан "горняков" Тайсон и главный тренер Паулу Фонсека пришли в конференц-зал на общение со СМИ вместе и в одинаковых костюмах. "А что, женам нравится, – в один голос заявили оба. – Да и нам тоже!". Поделился португальский наставник и кадровым решением: "Вместо Нема будет играть Болбат, и я совершенно не сомневаюсь в способностях Сергея". Что касается соперника, то охарактеризовал его так: "Соперник у нас очень сильный. В прошлом сезоне "Хоффенхайм" занял третье место в Бундеслиге по забитым мячам, так что нас ждет очень непростая игра".

Харьков принял команды самой что ни на есть футбольной погодой, когда не жарко и замерзнуть сложно. Комфортно будет и болельщикам, которые планируют посетить игру. На вечер вторника кассы ОСК "Металлист" опустели на 28 тысяч билетов. Но это еще не вечер среды...

Матч "Шахтер" – "Хоффенхайм" начнется в 19:55, мы проведет текстовый онлайн поединка с фото и видео-повторами голов.