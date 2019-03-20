Секретный план Зидана: он нашел замену лучшему футболисту мира
Луку Модрича должен заменить соотечественник главного тренера "Реала" Адриен Рабьо: землячество в действии
Испанские СМИ сообщили о секретном плане главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. Он нашел замену уже немолодому Луке Модричу, которому идет 34-й год, у себя на родине, во Франции. Землячество в чистом виде!
По данным Sport.es, Зидан намерен подписать 23-летнего французского полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо. Адриен не выходил на поле с декабря прошлого года из-за ссоры с президентом парижского клуба, который отказался продавать футболиста в "Барселону". После этого полузащитник заявил, что не намерен продлевать контракт и готов уйти в качестве свободного агента. Его соглашение с "ПСЖ" истекает уже этим летом.
Зидан видит в Рабьо замену для лучшего футболиста мира-2018 – обладателя "Золотого мяча" Луки Модрича. Нет-нет, замену не прям на сейчас – Модрича "Реал" не собирается продавать. Речь о замене на перспективу. Ведь не за горами футбольная пенсия хорвата. И в будущем, по мнению коуча "сливочных" Зидана, именно его земляк Рабьо смог бы справиться с ролью лидера мадридцев в середине поля.
Как сообщалось ранее, после победы в голосовании за "Золотой мяч" с Модрича сняли все обвинения на родине.
Также сообщалось, что после вылета из Лиги чемпионов ультрас "ПСЖ" написали жесткое письмо футболистам.
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