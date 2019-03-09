"Снова стали посмешищем для Европы": ультрас "ПСЖ" написали жесткое письмо футболистам

Фанаты призвали футболистов "обзавестись яйцами" и назвали их "наемниками", которые думают только о зарплате

Ультрас "ПСЖ" написали открытое письмо футболистам клуба. Фото: AFP

"Снова стали посмешищем для Европы": ультрас "ПСЖ" написали жесткое письмо футболистам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/399/57a/5c839957af3b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/399/57a/5c839957af3b3.jpg 2019-03-09T12:46:06+02:00 Футбол Фанаты призвали футболистов "обзавестись яйцами" и назвали их "наемниками", которые думают только о зарплате

Ультрас французского "ПСЖ" выразили недовольство в связи с вылетом команды из Лиги чемпионов в результате матча с "Манчестер Юнайтед". Выиграв первый поединок на выезде 2:0, команда на своем поле уступила 1:3 и покинула еврокубки. Фанаты написали открытое письмо, в котором заявили, что проигрыш "парижан" – это проявление неуважения к болельщикам.

"Вы нам показали, что такое стыд и презрение. Спустя почти два года после худшего унижения, которому подверглись болельщики "ПСЖ", вы снова стали посмешищем для Европы. Вы не выполнили миссию. Мы ждали большего уважения и самоотдачи, большего профессионализма и амбиций от тех, кто обязан защищать цвета команды. Мы больше не примем то, как вы представляете наши цвета. В этом нет ни ценностей, ни чести. Обзаведитесь яйцами или убирайтесь", – говорится в письме.

"Никогда не забывайте, что ношение майки "ПСЖ" – это честь и привилегия. Вы, футболисты, обязаны фанатам, клубу, его сотрудникам и всем болельщикам из разных стран, которые каждый день работают и приносят славу своему клубу", – также говорится в письме.

"Мы – верные поклонники "ПСЖ", мы остаемся главными фанатами клуба, которые заслуживают большего, чем горстка наемников, которые больше заинтересованы в повышении своей годовой зарплаты, чем в защите эмблемы клуба", – говорят ультрас.

Fiers de nos couleurs, pas de nos joueurs ! #PSGMANpic.twitter.com/huz95SbLxT — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) March 8, 2019

Ранее мы опубликовали невероятное фото из раздевалки: три легенды "МЮ" празднуют победу над "ПСЖ" в Лиге чемпионов. Поздравить Уле-Гуннара Сульшера с победой пришли Алекс Фергюсон и Эрик Кантона.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "красных дьяволов". Обзор матча:

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