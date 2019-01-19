Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
28,03
31,95
УКР
Главная   Новости спорта   Новости футбола

Селезнев готовится к дебюту в чемпионате Испании

Сегодня, 14:46

Украинский форвард готов играть, хотя ему еще мешает языковой барьер

Евгений Селезнев
Евгений Селезнев.
Селезнев готовится к дебюту в чемпионате Испании //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/31b/a0e/5c431ba0eb77b.png //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/31b/a0e/5c431ba0eb77b.png Футбол Украинский форвард готов играть, хотя ему еще мешает языковой барьер

Наставник "Малаги" Хуан Рамон Муниьи заявил, что новичок Евгений Селезнев имеет реальный шанс сегодня дебютировать в его команде. В рамках 22 тура Сегунды "анчоусы" дома примут "Луго", начало – в 21.30. Напомним, Евгений Селезнев перешел в "Малагу" из "Акхисара" 10 января. Соглашение рассчитано до конца сезона, но ранее в СМИ проскакивала информация, что в контракте будет пункт о продлении договора еще на два сезона.

"Селезнев готов играть", – цитирует Муньоса AS. – "Мы посмотрим, как будут развиваться события на поле. Евгений прибыл в нашу команду с большим желанием. Надеемся, это ускорит его адаптацию. Он уже наладил контакт с партнерами, хотя языковой барьер еще мешает. Он пока не говорит по-испански, но хорошо изъясняется по-английски".

В текущем сезоне Селезнев провел за "Акхисар" 12 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча. Ранее мы писали, что Селезнев стал героем матча за Суперкубок Турции, забив мяч с игры и реализовав решающий пенальти.

Ранее форвард сборной Украины выступал на родине за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", российскую "Кубань" и турецкий "Карабюкспор". Селезнев – чемпион Украины, победитель и финалист Кубка УЕФА/Лиги Европы, обладатель Кубка и Суперкубка Украины и Турции.

футбол, чемпионат Испании, Евгений Селезнев, Малага

Вы сейчас просматриваете новость " Селезнев готовится к дебюту в чемпионате Испании". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

zbirna.com

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Малага" официально представила Евгения Селезнева в качестве игрока клуба

10 января, 15:41

Украинский форвард будет выступать в Испании как минимум до конца сезона

"Рома" и Руслан, Женя и Роман: украинцев манит Серия А, Сегунда и вторая Бундеслига

10 января, 10:33

Украинские футболисты заинтересовали клубы по всей Европе

Переход Селезнева в испанский клуб откладывается

9 января, 21:47

"Малага" должна представить украинского футболиста в четверг

Селезнев близок к переезду в чемпионат Испании

4 января, 21:41

Украиснкий футболист ведет переговоры с командой Бланко Лещука

В 2018 году нападающие сборной Украины забили только один мяч

31 декабря 2018, 09:08

Национальная команда страдает из-за отсутствия забивного форварда

Испанская "Малага" намерена купить украинского нападающего

19 декабря 2018, 13:58

Евгений Селезнев, который стал не нужен турецкому "Акхисару", может стать игроком второго испанского дивизиона

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Владимир Кличко и Александр Усик возглавят вечер бокса на "Уэмбли" – источник

11 января, 21:03

Возвращение Кличко и дебют Усика в супертяжах может пройти 13 апреля

Мейвезер вернулся на ринг и эффектно победил японца: видео нокаута

31 декабря 2018, 17:15

После третьего нокдауна Теншин Насукава отказался продолжать поединок

Боксер, победивший Виталия Кличко, стал инвалидом

30 декабря 2018, 12:21

Крис Берд задумывается об ампутации ног, чтобы не терпеть боль

Пошла вразнос: бывшая невеста Кличко изменилась до неузнаваемости

27 декабря 2018, 10:33

Хэйден Панеттьери после расставания с украинцем попала в скандал с алкоголем и перестала следить за собой

Как Беринчик избивал филиппинца: видео нокаута и боя за титул интернационального чемпиона WBO

23 декабря 2018, 09:41

Украинец еще на шаг стал ближе к поясу чемпиона мира