Селезнев готовится к дебюту в чемпионате Испании
Украинский форвард готов играть, хотя ему еще мешает языковой барьер
Наставник "Малаги" Хуан Рамон Муниьи заявил, что новичок Евгений Селезнев имеет реальный шанс сегодня дебютировать в его команде. В рамках 22 тура Сегунды "анчоусы" дома примут "Луго", начало – в 21.30. Напомним, Евгений Селезнев перешел в "Малагу" из "Акхисара" 10 января. Соглашение рассчитано до конца сезона, но ранее в СМИ проскакивала информация, что в контракте будет пункт о продлении договора еще на два сезона.
"Селезнев готов играть", – цитирует Муньоса AS. – "Мы посмотрим, как будут развиваться события на поле. Евгений прибыл в нашу команду с большим желанием. Надеемся, это ускорит его адаптацию. Он уже наладил контакт с партнерами, хотя языковой барьер еще мешает. Он пока не говорит по-испански, но хорошо изъясняется по-английски".
В текущем сезоне Селезнев провел за "Акхисар" 12 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча. Ранее мы писали, что Селезнев стал героем матча за Суперкубок Турции, забив мяч с игры и реализовав решающий пенальти.
Ранее форвард сборной Украины выступал на родине за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", российскую "Кубань" и турецкий "Карабюкспор". Селезнев – чемпион Украины, победитель и финалист Кубка УЕФА/Лиги Европы, обладатель Кубка и Суперкубка Украины и Турции.
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