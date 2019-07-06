Семин не позволил выиграть Ракицкому новый трофей и стал самым титулованным тренером России
"Локомотив" обыграл "Зенит" в матче за Суперкубок России
Московский "Локомотив" в матче за Суперкубок России со счетом 3:2 обыграл питерский "Зенит", в составе которого выступает Ярослав Ракицкий. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин в третий раз завоевал трофей и установил новый рекорд по победам в играх открытия сезона. Ранее "Локо" под его руководством брал Суперкубок в 2003 и 2005 годах. По два Суперкубка России имеют в активе Курбан Бердыев, Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий.
В день матча за Суперкубок России с "Зенитом" главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину исполнилось 72 года и 56 дней. Он выиграл третий трофей после преодоления 70-летнего рубежа (2018-м был чемпионат, в 2019-м – Кубок) и приблизился к возрастному рекорду Константина Бескова, который взял Кубок России с "Динамо" в возрасте 74 лет и 208 дней.
Как сообщалось ранее, Юрий Семин дал мастер-класс по употреблению алкоголя: "Лобановский выпивал постоянно. Но вы видели его выпившим?". Экс-тренер киевского "Динамо" рассказал, как, по его мнению, нужно "дружить" со спиртными напитками. "Перед матчами? Исключено! – настаивает Семин. – Перед матчами должна быть свежая голова".
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