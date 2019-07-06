Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Семин не позволил выиграть Ракицкому новый трофей и стал самым титулованным тренером России

6 июля, 22:30

"Локомотив" обыграл "Зенит" в матче за Суперкубок России

Фото: Официальный сайт ФК "Локомотив" (Москва)

Московский "Локомотив" в матче за Суперкубок России со счетом 3:2 обыграл питерский "Зенит", в составе которого выступает Ярослав Ракицкий. Главный тренер железнодорожников Юрий Семин в третий раз завоевал трофей и установил новый рекорд по победам в играх открытия сезона. Ранее "Локо" под его руководством брал Суперкубок в 2003 и 2005 годах. По два Суперкубка России имеют в активе Курбан Бердыев, Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий.

В день матча за Суперкубок России с "Зенитом" главному тренеру "Локомотива" Юрию Семину исполнилось 72 года и 56 дней. Он выиграл третий трофей после преодоления 70-летнего рубежа (2018-м был чемпионат, в 2019-м – Кубок) и приблизился к возрастному рекорду Константина Бескова, который взял Кубок России с "Динамо" в возрасте 74 лет и 208 дней.

Как сообщалось ранее, Юрий Семин дал мастер-класс по употреблению алкоголя: "Лобановский выпивал постоянно. Но вы видели его выпившим?". Экс-тренер киевского "Динамо" рассказал, как, по его мнению, нужно "дружить" со спиртными напитками. "Перед матчами? Исключено! – настаивает Семин. – Перед матчами должна быть свежая голова".

Как Артем Милевский пропил свой успех

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег суперкубок, Зенит Санкт-Петербург, Юрий Семин, Локомотив Москва

Вы сейчас просматриваете новость " Семин не позволил выиграть Ракицкому новый трофей и стал самым титулованным тренером России". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

СЭ

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Лобановский выпивал постоянно. Но вы видели его выпившим?": мастер-класс Семина по употреблению алкоголя

3 июля, 11:50

Экс-тренер киевского "Динамо" рассказал, как, по его мнению, нужно "дружить" со спиртными напитками

Надежный товарищ: российский клуб попрощался с титулованным украинским футболистом

30 июня, 17:01

Михалик может продолжить карьеру в "Волыни", либо повесить "бутсы на гвоздь"

"Ривер Плейт" в третий раз в истории стал обладателем Суперкубка Южной Америки

31 мая, 13:39

Арендованный у "Карпат" Хорхе Карраскаль весь матч просидел ан лавке запасных

Матч "Шахтера" и "Динамо" 21 июля рискует не состояться: названа причина

28 мая, 17:58

Игра за Суперкубок Украины повисла в воздухе из-за политики

Тарас Михалик вместе с "Локомотивом" выиграл Кубок России

22 мая, 22:43

В финальном матче московский клуб минимально обыграл "Урал"

"Работал в колхозе. Платили зерном": экс-капитан "Динамо" рассказал о нефутбольных заработках

28 мая, 17:13

Тарас Михалик сделал неожиданное признание

Эффектные жены украинских футболистов красуются в купальниках

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли

Туфли на шпильках, балетки и еще 3 вида «травмирующей» обуви

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Климова резко отреагировала на обсуждение в СМИ своего развода

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Что происходит с организмом, когда мы забрасываем тренировки

"Чернобыль" от HBO: о чём соврали создатели рейтингового сериала

Беспроводная мышь Gembird за копейки с бесплатной доставкой

Грустная судьба чудесных советских актрис

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Сегодня, 20:52

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Женский Евробаскет-2019: результаты матчей, таблицы и расписание медальной "рубки"

Сегодня, 19:12

Украинская сборная попала в одну группу с действующими чемпионками континента и не вышла в плей-офф

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:08

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Жена из балета Ротару и угрозы 5-летней дочке: все – об украинце, взорвавшем интернет "москальской рожей"

Вчера, 02:03

Что творится в личной жизни Юрия Габовды, оказавшегося в центре украинско-российско-венгерского скандала

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

4 июля, 11:18

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Черешня сильнее аспирина. Что нужно знать о свойствах этой ягоды?

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Чем можно заразиться в бассейне: кому чего стоит остерегаться
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь