Сергей Нагорняк рассказал, при каких условиях будет меньше хамского поведения на футболе

Вчера, 16:38

Бывший футболист сборной Украины прокомментировал эпизод в матче за Суперкубок Украины

Сергей Нагорняк. Фото ФК &quot;Днепр&quot;
Сергей Нагорняк. Фото ФК "Днепр"

Экс-тренер "Днепра" Сергей Нагорняк прокомментировал эпизод с потасовкой в конце матча за Суперкубок Украины. Напомним, что "Динамо" минимально обыграло "Шахтер" и завоевало первый трофей в новом сезоне. В концовке матча после массовой потасовки футболистов защитник "горняков" Исмаили получил красную карточку.

"Я видел этот эпизод и там действительно тяжело разобраться. Если КДК принимает какое-то решение, то необходимо приобщить видео эпизода. Не знаю, есть ли у нас такая практика, но она должна быть в таких случаях. Когда у нас будет прозрачная система и люди будут знать, что за ними следят камеры, тогда будет меньше хамского поведения. А так, была куча, по сути, две команды на одном участке поля. Углядеть все там просто невозможно. Единственное, что мне непонятно в этой ситуации: почему одному игроку показали желтую карточку, а второму сразу красную? Если это была потасовка, то уровень ответственности должен быть одинаковым. Желтые так желтые. Для всех правила должны быть едины – будь ты "Шахтер", "Динамо", "Черноморец" или "Карпаты", – отметил экс-игрок сборной Украины.

Ранее юрист "Шахтера" Андрей Харитончук прокомментировал эпизод: "Никаких оснований для увеличения дисквалификации Исмаили нет".
Динамо Киев, Шахтер Донецк, Исмаили, Сергей Нагорняк

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Террикон

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